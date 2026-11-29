ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha manifestado que "es absolutamente relevante que todo el mundo que tenga derecho a voto, exprese su opinión, exprese su veredicto".

Ha continuado diciendo: "Hoy es un día importantísimo para todos los españoles e invito a todo el mundo a venir a votar. Es un acto que forma parte del principio de la democracia, la manera democrática que los españoles nos hemos dado para conformar así las dos cámaras, Congreso y Senado, y de ahí que salga un Gobierno de España que es el que guiará nuestro futuro más próximo y más inmediato".

Beltrán ha depositado su voto en el CEI Puerta Sancho, acompañado de su hijo. "Que nadie se quede en casa, que todo el mundo aporte su opinión para que así salga un Gobierno de España consensuado entre todos los españoles".

Además, ha agradecido a todas las personas que están hoy movilizadas para se desarrolle esta jornada con normalidad, "desde las que están pendientes del procedimiento administrativo, asesorando, velando por el bienhacer del proceso, hasta las que están acompañando a personas de movilidad reducida para poder acercarlas a los colegios electorales, que también es un dispositivo muy amplio, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad".

El número uno del PSOE al Congreso por la circunscripción de Zaragoza se ha mostrado convencido de que "la jornada se va a desarrollar con esa normalidad, que es lo que viene pasando afortunadamente en España en todas las jornadas electorales. Esta noche veremos el veredicto de las urnas y la decisión de los españoles para los próximos cuatro años".

Fernando Beltrán va a aprovechar esta mañana para "saludar a diferentes compañeros y compañeras en otras mesas electorales, haremos una pequeña ronda y hablaremos con la gente del partido, comentaremos nuestras opiniones". Comerá con su familia.

"Luego, en cuanto los nervios nos empiecen a apretar un poquito, pues a la sede del partido, y empezar a seguir allí el escrutinio y la decisión final de los españoles". El candidato ha asegurado que "no solo está tranquilo sino también ilusionado".

Por último, ha considerado que "vamos a tener una jornada electoral muy interesante de analizar, y más adelante los politólogos más adelante la analizarán con especial interés"