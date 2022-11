Bendodo (PP) cree que la verdadera moción de censura tendrá lugar en las elecciones autonómicas y municipales

Dice que su partido estará "muy atento" a la posición de Lambán, porque en política "te puedes equivocar, pero no mentir"

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha manifestado que la "verdadera" moción de censura al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, la protagonizarán el conjunto de los ciudadanos "que van a votar y a hablar" el próximo 28 de mayo, jornada electoral de municipales y autonómicas.

"Todo lo demás es calentarle el circo al actual presidente y el PP no está dispuesto a eso", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, donde ha comparecido con el líder 'popular' regional, Jorge Azcón, frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Bendodo ha dicho, respecto a la petición de Ciudadanos y VOX de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura en el Congreso tras la propuesta de supresión del delito de sedición, que es importante "saber sumar".

"Desde el PP, estamos con los ciudadanos, muy preocupados con la situación que se está dando en España y, evidentemente, vamos a dar la batalla para que el delito de sedición y el de malversación no vayan donde quieren llevarlo los independentistas catalanes; daremos la batalla donde haya que darla porque las batallas se dan para ganarlas, no para empoderar a tu rival".

Bendodo ha reconocido que éste es "uno de los días más tristes en la historia democrática del país; nunca los españoles pensaban que un presidente del Gobierno pudiera llegar tan lejos arrastrando el nombre del España por el suelo".

El coordinador general del PP ha lamentado que a Sánchez "no le ha bastado el indulto a los golpistas, ni el acercamiento de los presos de ETA, ahora va a reformar una serie de delitos, a abolir otros, que va a permitir que los que se cometieron en el pasado sean mucho más baratos y, por tanto, es de sentido común que, si abaratas hacer esos delitos, estás incitando a que se vuelvan a repetir", ha esgrimido, en relación al referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña en 2017.

ARRODILLADO

El dirigente 'popular' ha estimado que Sánchez "se ha arrodillado ante el independentismo catalán, ha cedido a todas sus pretensiones, está pagando un precio altísimo, que no entendemos, ni los españoles entienden, por mantenerse seis, siete u ocho meses más en la Moncloa o aprobar unos presupuestos".

Según Bendodo, el presidente "engañó" al conjunto de los españoles y al PP diciendo que no se iba a tocar el delito de sedición, que no se iba a reformar. "Efectivamente, no se reforma, van a abolirlo, a eliminarlo", y en su lugar se va a crear el delito de desórdenes públicos agravados.

Para el dirigente del PP, esto supone "que es prácticamente lo mismo declarar la independencia que quemar un contenedor en la calle; esto es una tomadura de pelo" y "nunca pensamos que pudiera llegar tan lejos un presidente de gobierno".

Bendodo ha aclarado que los independentistas "no se conforman con un único pago", sino que el primero ha sido la abolición del delito de sedición; el segundo, la modificación del delito de malversación; y el tercero, "no lo digo yo, lo dicen los independentistas catalanes, va a ser empezar a hablar otra vez de referéndum en Cataluña".

Ha advertido de que no será el último, "vendrán más", cuando "no se puede arrodillar España ante los que quieren romperla y eso es lo que está haciendo Sánchez".

ATENTOS A LAMBÁN

El secretario general del PP ha informado de que su partido "va estar muy atento" a qué posiciones adopta el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, porque, en política, "te puedes equivocar, pero no puedes ni mentir, ni tomar el pelo a la gente".

Por eso, ha expuesto si Lambán ha dicho que está en contra de suprimir el delito de sedición, "tiene que votar en contra" de su derogación, tanto él, en una iniciativa que va a defender el PP en las Cortes de Aragón, como los diputados y senadores del PSOE Aragón ante las iniciativas que se impulsen desde el Gobierno o los grupos parlamentarios en las Cortes Generales.

"Vamos a estar pendientes para que los aragoneses sepan si tienen un presidente que les dice la verdad o un presidente que les toma el pelo", después de que el PP ya presentara una iniciativa en rechazo a la modificación del delito de sedición en las Cortes de Aragón, pero antes de que el Gobierno central la presentara.

Con esa iniciativa, "se ponía frente al espejo al PSOE en Aragón", pero no votaron en coherencia con las palabras que ha pronunciado después Lambán, por lo que ahora "tienen una segunda oportunidad".

Sobre el presidente de Aragón, Bendodo ha reflexionado que si ha mostrado su rechazo a la eliminación del delito de sedición y la modificación del de malversación lo puede hacer por dos motivos, el primero, "que de verdad lo crea" y considere que el presidente Sánchez "está traspasando todas las líneas rojas" y entonces "tiene una magnífica oportunidad de demostrarlo" con hechos, "que son los que cuenta", tanto el Parlamento regional, como en las Cortes Generales.

El segundo motivo para pronunciarse así puede ser "por tacticismo político" porque "él sabe perfectamente que esto desgasta al PSOE, hay elecciones en pocos meses y por tanto quiere distanciarse del 'sanchismo'".

Bendodo ha opinado que si actúa así "estará engañando al conjunto de los aragoneses, porque ha dicho claramente que está en contra y entonces, en coherencia, debe invitar a que los diputados y senadores del PSOE en Aragón voten en contra de esta iniciativa".