Binaced (Huesca) pide a Lambán que se actúe ante el mal estado de los accesos

Actualizado 01/07/2018 17:24:17 CET

Juan Latre alerta de que el estado de los accesos repercute en la actividad económica del municipio

BINACED (HUESCA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Binaced (Huesca), Juan Latre, ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el que le ha transmitido la preocupación que existe en el municipio ante la falta de actuaciones de mejora y reforma del firme de distintas carreteras autonómicas en Binaced y Valcarca.

En concreto, se ha referido a la necesidad de acometer obras en las vías autonómicas A-1238, A-2220 y A-140, que son las únicas carreteras de acceso y que enlazan con otros municipios como Binéfar, Monzón o Albalate de Cinca.

Según ha informado la Diputación de Huesca (DPH), esta reunión se ha producido después de que la Consejería de Vertebración del Territorio del Ejecutivo autonómico no haya atendido las peticiones del Ayuntamiento de Binaced. Asimismo, han incidido en que tampoco vio la luz el proyecto previsto en el Plan Red y el estado de estas vías pone en riesgo la seguridad vial y tiene consecuencias en la actividad económica del municipio.

Latre ha señalado que no se están realizando obras de conservación, "pero lo más preocupante" es que no conocen "si existen actuaciones a corto y medio plazo, mientras que las fuertes lluvias han puesto en evidencia el mal estado" que "tanto tiempo" llevan advirtiendo.

El alcalde ha agradecido la predisposición del presidente del Gobierno de Aragón que, según ha dicho, se ha interesado por las necesidades que tiene el término municipal en el apartado de comunicaciones y el papel clave que juegan en el tejido empresarial, ya que son utilizadas para la salida de productos al resto de España y de Europa en vehículos de gran tonelaje, principalmente por las fábrica de cableado.

Además por estas vías también circulan más de 30 millones de toneladas de fruta de las cooperativas y conserveras, así como todo lo relacionado con las empresas de áridos e integradoras de animales.

Asismimo, el Ayuntamiento de Binaced ya tiene otros proyectos económicos sobre la mesa, como la actuación de una empresa que va a explotar 600 hectáreas de almendros; los vinculados al turismo con el plan director del embalse de San Salvador, o el albergue municipal y el observatorio de aves rapaces. Y todos ellos dependen directamente de contar con unos buenos accesos, ha alegado el alcalde.

Debido a estas circunstancias, el alcalde se ha quejado de la situación en estas carreteras, que "no se corresponde" con la realidad económica de Binaced y Valcarca. "Entiendo que las obras no se pueden hacer en dos días y hemos respetado los tiempos, pero lo que no podemos permitir es que hayamos logrado que aquí se mantenga la economía, que los vecinos tengan servicios acordes a estos tiempos y luego tengamos estas carreteras más parecidas a las de otro siglo".

CUATRO AÑOS

Latre ha estado acompañado por la concejal Beatriz Bermón; el presidente de la DPH, Miguel Gracia; y la alcaldesa pedánea de Valcarca, María Pilar Cardona, quien ha explicado que esta reclamación comenzó hace cuatro años cuando salió a información pública el Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024.

Desde entonces, el estado de estas carreteras ha empeorado: "Solo hay que darse una vuelta por ellas, porque la realidad que vivimos a diario es mucho más dura a la que se ve en fotos", ha comentado la alcaldesa pedánea de Valcarca.

Esta petición se ha hecho aún más intensa debido a que los vecinos de estas localidades ven cómo las carreteras de su entorno tienen mejoras continuas, principalmente la A-22 de Huesca a Lleida y la A-1234, Monzón-Fraga, según han explicado, mientras que "lo único que se ha realizado" en las tres autonómicas que discurren por este término municipal es un parcheo y el saneamiento de las cunetas de la A-1238.