El bloqueo de "proyectos importantes" por "decisiones políticas" clave de Teruel Existe para concurrir

El trabajo realizado por Teruel Existe durante 20 años y "el bloqueo de proyectos importantes de infraestructuras por decisiones políticas" han motivado la constitución de esta plataforma como agrupación de electores para concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre. Este lunes han entregado a la Junta Electoral Provincial las últimas firmas para tramitar sus candidaturas.

En una nota de prensa, han indicado que presentarán a sus candidatos al Congreso y el Senado este miércoles. Este movimiento ciudadano nació hace dos décadas "de forma espontánea, plural, independiente y abriendo sus puertas a todas las organizaciones sociales, colectivos, asociaciones y particulares que, con independencia de su ideología política, quisieran sumarse".

Los objetivos son "luchar por un futuro para la provincia de Teruel y reclamar a las Administraciones públicas una mayor atención inversora en infraestructuras y servicios", han continuado.

De esa confluencia surgieron los seis puntos programáticos que mantienen: "Un transporte ferroviario de calidad, seguro y rápido, unas comunicaciones por carretera propias del siglo XXI, una asistencia eficaz a la emergencia y al transporte sanitario, asistencia a la salud mental integrada en el sistema sanitario nacional y ajustada a la ley, planes que mantengan el empleo en la provincia y que impidan su despoblación progresiva por falta de futuro y una enseñanza de calidad con una mayor proyección universitaria".

Sus principales objetivos siempre han sido dar a conocer los problemas de desarrollo de la provincia a todos los Gobiernos y a la Unión Europea, concienciar a la población de que hay que luchar y reivindicar para solucionarlos, y siempre que estuviera en su mano "intentar buscar soluciones".

Su primer año de vida fue "muy intenso", con un paro silencioso de cinco minutos en Teruel capital el 1 de diciembre de 1999, al que siguió una manifestación de toda la provincia en Teruel, con más de 30.000 manifestantes en febrero del año 2000, y el 2 de marzo de ese año todos los números uno de los partidos políticos turolenses --PP, PSOE, PAR, CHA e IU-- firmaron un Pacto por Teruel previo a la campaña electoral, comprometiéndose a que, una vez constituidas las Cortes Generales, instarían a sus grupos políticos a transformar en iniciativas legislativas los seis puntos del manifiesto.

Tras las elecciones, la campaña 'Teruel en los presupuestos ¡ya!' recogió 107.000 firmas que fueron entregadas en el Congreso de los Diputados en octubre de 2000. Ante la falta de consignación en los Presupuestos de ese año convocaron el paro general del 29 de noviembre de 2000, "que fue un rotundo éxito", ya que "fue el primer paro general de una provincia española".

"Así fue el primer año de Teruel Existe, que da una idea de la fuerza, ilusión y apoyo que siempre ha mostrado el pueblo turolense en la lucha por su futuro".

IMPULSO REIVINDICATIVO

Precisamente, "ese impulso reivindicativo es el que ha elevado su autoestima, sacando el coraje que ahora se extiende a todos los pueblos de la provincia con el Orgullo Rural tras la manifestación 'Salvemos Teruel', en Zaragoza el año 2018, y la más reciente de la España Vaciada, y sigue creciendo con el impulso de los más jóvenes".

Durante estos 20 años de reivindicaciones ha habido Gobiernos del PP y del PSOE en alternancia y Teruel Existe se ha reunido con tres presidentes del Gobierno.

Se han entrevistado con secretarios de Estado de Infraestructuras de Fomento, con diputados y senadores, con eurodiputados de todo el espectro político, defendiendo un reparto justo de los fondos europeos y explicando la situación de su provincia, por eso desde Teruel Existe han afirmado que "la situación de Teruel ya no es por desconocimiento de los gobernantes, sino por dejación de las funciones más dignas del Estado y de Europa en materia de cohesión y vertebración".

Ahora, tras acordar presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre, les resulta "curioso" que algunos partidos nacionales les adviertan que deberán pronunciarse sobre políticas de Estado, porque "los diputados nacionales turolenses han estado solo preocupados durante décadas por los asuntos de Estado o de partido, olvidándose del desarrollo de la provincia de Teruel".

Teruel Existe defiende que "los datos del Instituto Nacional de Estadística y las cifras económicas de la provincia demuestran que las demandas son más que justificadas".

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha anunciado este paso destacando que "ya no queda más camino que el intento de defender en el Congreso aquello que deberían haber defendido nuestros representantes en ese Pacto por Teruel y esto no va a significar la desaparición del movimiento ciudadano sino un paso adelante, porque no nos queda otro camino".