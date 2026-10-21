El BOE publica este miércoles el nombramiento de Noelia Herrero como nueva delegada del Gobierno en Aragón

Archivo - La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) - El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 22 de octubre, el nombramiento de Noelia Herrero como nueva delegada del Gobierno en Aragón, en sustitución de Fernando Beltrán, cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento este martes de Herrero, que ha sido subdelegada del Gobierno en Zaragoza desde el 10 de enero de 2024 hasta ayer.

Nacida en Teruel en 1981, Herrero es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina Física y Rehabilitación y Doctora en Ciencias de la Salud, la actividad física y el Deporte por la UCAM.

Además, cuenta con el título de Especialista en contabilidad y Auditoria de las Administraciones Públicas Territoriales y Máster en Gestión sanitaria.

Hasta su nombramiento como subdelegada ejercía como subdirectora Médica del Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza. Previamente ejerció como directora en funciones del Centro de Atención a la Infancia e Inspectora de Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

Ha participado como miembro de diferentes tribunales y comisiones en el ámbito sanitario y como investigadora de un estudio aleatorizado multicéntrico.