Broto cree necesario un cambio en el modelo social porque las mujeres quieren cobrar "lo mismo" que los hombres

Publicado 10/03/2018 14:00:40 CET

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha considerado fundamental cambiar "el modelo de sociedad" existente porque las mujeres quieren "cobrar lo mismo y cuidar lo mismo" que los hombres, de forma que se acabe con las desigualdades laborales y domésticas.

Broto ha inaugurado el ciclo 'Retos feministas para el socialismo del siglo XXI', organizado este sábado en la sede del PSOE de la capital aragonesa y que ha servido de jornada de reflexión tras las reivindicaciones del 8M. La consejera autonómica ha recordado "la emoción de haber visto las calles de grandes ciudades y pueblos con el grito de las mujeres pidiendo igualdad".

Ha explicado que la jornada estaba planificada desde hace tiempo, pero va a servir para "valorar toda la movilización" que ha supuesto "un gran apoyo para la lucha de las mujeres". "Es una jornada diferente a las demás porque detrás tenemos las imágenes de mujeres y hombres diciendo que quieren otra sociedad, que no toleran la desigualdad ni la violencia".

La consejera autonómica de Ciudadanía y Derechos Sociales se ha alegrado de que al acto hayan asistido además las portavoces de la Comisión de Igualdad del PSOE en el Congreso y Senado, Ángeles Álvarez y Laura Berja, respectivamente.

Álvarez ha afirmado que "no hay nada nuevo en las reivindicaciones del 8M", pero han servido para "abrir nuevas formas" de relación entre el movimiento feminista y las instituciones. Ha hecho hincapié en que "la principal brecha de género no está en el mundo laboral sino en el de los cuidados", lo que supone "el principal lastre en la igualdad entre hombres y mujeres en lo público".

Por su parte, Berja ha comentado que "es necesaria la reflexión después del 8M" y por eso se caracteriza el PSOE, "por reflexionar y canalizar todas las propuestas ciudadanas para convertirlas en políticas". "El PSOE es quien ha transformado la retórica y la reivindicación ciudadana en ley, y eso es algo que nos acompaña en nuestro bagaje político".

CORRESPONSABILIDAD

La portavoz socialista de la Comisión de Igualdad en el Congreso ha matizado que el 8M ha colocado "en primera línea de la agenda feminista" algo que no estaba siendo "prioritario", como es la corresponsabilidad. "Las políticas de conciliación son necesarias, pero insuficientes, por lo que debemos enfocarnos en la corresponsabilidad del Estado y los varones con respecto a los cuidados domésticos".

En relación a este tema, Berja ha apostillado que existe una "falta de corresponsabilidad por parte de los hombres y de los instituciones". "Siempre he pensado que mientras no se institucionalicen los cuidados, esa carga seguirá recayendo sobre las espaldas de las mujeres que, además, tienen que compatibilizarlos con el empleo, algo que no ocurre con los hombres".

Broto ha explicado que, en Aragón, se han llevado a cabo actuaciones en esta línea como un incremento en "el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que es el que tiene que impulsar las políticas en relación con la igualdad y prevención de la violencia de genero".

LEY DE IGUALDAD

Por otro lado, Broto ha recalcado que el Gobierno autonómico se encuentra "en fase de comenzar a debatir en las Cortes una ley de Igualdad que plantea medidas trasversales a todos los departamentos para lograr la igualdad", al tiempo que ha añadido que espera que "sea aprobada lo más rápidamente posible".

Una ley que, según ha declarado, surge de su "obligación como consejera de convertir en medidas las propuestas de las mujeres". Además, ha afirmado que es "muy importante lograr a nivel estatal una ley para lograr una igualdad salarial y laboral real", de forma que se acabe "con la brecha digital y se planifiquen los tiempos".

Por último, Broto ha trasmitido su deseo de mantener una reunión con todas las entidades y asociaciones convocantes del 8M para que hagan llegar al Gobierno autonómico distintas propuestas que ayuden a conseguir una sociedad igualitaria.