La CaixaBank 10K Zaragoza aspira a alcanzar los 7.000 corredores este domingo 25 octubre

Presentación de la CaixaBank 10K Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CaixaBank 10K Zaragoza celebrará el próximo domingo, 25 de octubre, su XIX edición con el objetivo de reunir a cerca de 7.000 corredores entre las pruebas de 10 kilómetros y la 5K Mowi. La carrera volverá a conectar el paseo Echegaray y Caballero, donde estará situada la salida, con la plaza del Pilar, escenario de la llegada.

La presentación oficial de la prueba ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la participación del concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; la directora comercial de red de Aragón y La Rioja de CaixaBank, Nati Asín; la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Aragón, Isabel Paricio; la responsable de marketing de Mowi, Isabel Lorea; y el director de la carrera, David Constante.

UN RECORRIDO POR EL CENTRO HISTÓRICO Y LA RIBERA DEL EBRO

La prueba de 10 kilómetros discurre por un circuito llano y homologado que atraviesa el centro histórico y la ribera del Ebro. La salida estará situada en el paseo Echegaray y Caballero, junto al Ayuntamiento y el puente de Piedra, mientras que la meta se ubicará en la plaza del Pilar.

La jornada deportiva se completará con la 5K Mowi, una distancia dirigida también a quienes se inician en el running, cuyo recorrido discurre parcialmente por el interior del Centro de Natación Helios. La participación en el 10K está abierta a mayores de 16 años y en la 5K Mowi, a partir de los 14.

Las salidas tendrán lugar de forma escalonada: la 5K Mowi comenzará a las 08.50 horas y la 10K, a las 09.30 horas.

HASTA 7.000 DORSALES DISPONIBLES

La organización ha establecido un cupo de 7.000 dorsales, distribuidos entre 5.500 para la prueba de 10 kilómetros y 1.500 para la de 5 kilómetros.

La edición de 2025 reunió a 6.000 corredores y registró un récord del circuito en categoría masculina, con el tiempo de 28 minutos y 51 segundos de Eduardo Menacho. En categoría femenina, la vencedora fue Isabel Linares, con una marca de 35 minutos y 10 segundos.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 22 de octubre a las 23.59 horas a través de la web oficial, '10kzaragoza.com'. No se admitirán inscripciones durante la recogida de dorsales ni el día de la carrera.

MÚSICA Y ANIMACIÓN DURANTE EL RECORRIDO

La carrera contará con distintos puntos de animación musical para acompañar a los participantes. Entre las propuestas previstas figuran grupos de rock, DJ, batucadas, la orquesta de cuerda de la Escuela Municipal de Música y Danza y Marabiyak Sound, con su equipo de música sobre un triciclo móvil.

Además, un grupo de liebres marcará diferentes ritmos de referencia para ayudar a los corredores que quieran mejorar sus marcas. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la edición al recoger su dorsal y una medalla de finisher al cruzar la meta.

Divina Seguros, aseguradora oficial de la prueba, instalará también photocalls en la Feria del Corredor y en la meta. Los participantes podrán descargar gratuitamente las fotografías realizadas durante la carrera.

RECOGIDA DE DORSALES

La Feria del Corredor, donde se entregarán los dorsales, estará ubicada en el Centro de Natación Helios, en la avenida de José Atarés, 1. El horario de recogida será el el viernes, 23 de octubre, de 16.00 a 20.00 horas; el sábado 24 de octubre entre las 10.00 y 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.