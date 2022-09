CaixaForum Zaragoza llena el otoño de conciertos de diferentes estilos y proyecciones estelares de danza y ópera

ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" presenta en CaixaForum Zaragoza del 18 de septiembre al 11 de diciembre la programación de música y danza que incluye tres de sus ciclos más consolidados: Temporada musical, Ópera filmada y Danza filmada.

Los conciertos de la nueva Temporada Musical se celebrarán los domingos 2 y 23 de octubre, 20 de noviembre y 4 de diciembre, citas donde los amantes de la música podrán disfrutar de propuestas de destacados artistas nacionales e internacionales, que se mueven en un amplio abanico de géneros musicales.

De esta manera, la nueva temporada musical acoge conciertos que abarcan desde el barroco francés de la mano del tiorbista Daniel Zapico y del contratenor Carlos Mena; a la cara más enérgica de la kora, a ritmo de jazz, funk y afrobeat en un contexto actual y variado que conecta con la nueva generación del África occidental,

de la mano del músico y cantante senegalés Momi Maiga; pasando por el góspel tradicional de las cinco mujeres que componen Black Pearls of Gospel.

La programación otoñal también contará con las canciones de una de las voces más carismáticas del fado portugués, Joana Amendoeira. Una ocasión única para descubrir a grandes artistas de la escena musical y disfrutar de la música en directo, ha informado CaixaForum en una nota de prensa.

LA DANZA Y LA ÓPERA A TRAVÉS DEL OJO DE LA CÁMARA

Para completar la cita musical, el centro cultural incluirá una cuidada selección de grabaciones que destacan por su valor musical y artístico, en el marco de los consolidados ciclos Danza filmada y Ópera filmada.

Así, los domingos 25 de septiembre, 16 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre, los espectadores descubrirán el potencial audiovisual de la danza, a través de los films La bella durmiente, a cargo del Royal Ballet; Forgotten Memories, documental dirigido por Don Kent y Christian Dumais-Lvowski que muestra la vida del coreógrafo Jirí Kylián; y el film Starstruck, inspirado en una coreografía original de Gene Kelly, Pas de Dieux, e interpretada por el Scottish Ballet.

El ciclo finalizará con la proyección de In The Spirit Of Diaghilev una producción del Teatro Sadler's Wells, en coproducción con otros teatros europeos, con motivo de la celebración del centenario de los Ballets Rusos.

Para los amantes de la ópera, los domingos 18 de septiembre, 9 de octubre, 6 y 27 de noviembre, el centro cultural ofrecerá piezas imprescindibles trasladadas a la pantalla, como son La Sonnambula de Bellini con Orquesta y Coro del Teatro La Fenice; la obra Linda de Chamounix de Donizetti celebrada en la Ópera de Zürich; The Cunning Little Vixen, ópera del compositor checo Janácek, y cerrará el ciclo Tosca, una de las obras más conocidas del compositor Giacomo Puccini.