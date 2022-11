Calvo dice que VOX lleva tres años "dando oxígeno" a Azcón pero "pasa el tiempo y no cambia nada"

ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha afirmado este martes que este partido lleva tres años "dando oxígeno" al alcalde, Jorge Azcón, pero "pasa el tiempo y no cambia nada". Ha intervenido en el Debate sobre el estado de la ciudad.

Calvo ha hecho un repaso de todas "las duplicidades en las que está incurriendo el Gobierno de Zaragoza junto con el Gobierno de Aragón" y también "aquellas duplicidades que existen dentro de la propia estructura del Ayuntamiento, con una gran cantidad de organismos solapados, que la Intervención General ya les ha dicho que deberían unificar por cuestiones de ahorro".

"Las consecuencias de no haber hecho esta reforma de la estructura de la administración local es que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el de Zaragoza es el Ayuntamiento más endeudado entre los más grandes de España y el que menos ha conseguido reducir la deuda, y eso que Hacienda no ha incluido como deuda 62 millones de € de la deuda del tranvía", ha afirmado.

A pesar de haber un Gobierno de centro derecha, "se mantiene la enorme estructura administrativa que montó la izquierda, y que está pensada para llevar a cabo las políticas de la izquierda. Con Azcón no se ha notado nada porque funciona igual que funcionaba los 16 años anteriores", ha manifestado.

El portavoz de VOX se ha referido especialmente a dos medidas particularmente delicadas, la primera de ellas la postulación de Zaragoza a ser una ciudad climáticamente neutra en 2030, "lo que va a implicar unos gastos que el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir".

"Hemos preguntado en la Comisión de Presidencia el coste de esto y no lo saben. Se han embarcado en este objetivo sin saber cuánto nos puede costar. El coste puede ser preocupante sólo en adaptar el transporte público, restricciones en la iluminación de las calles, gastos de aislamiento, modificación de hábitos y consumo".

También ha aludido a la creación de zonas de bajas emisiones, señalando al respecto: "Creemos que va a discriminar a los ciudadanos de Zaragoza en función de sus niveles de renta y de capacidad adquisitiva" porque "quienes tengan coches de última generación podrán circular libremente por la ciudad y quienes tengan un coche antiguo, cada vez más, no podrán entrar en gran parte de la ciudad".

PREVENIR

Julio Calvo ha alertado de dos peligros que, a su juicio, "hay que evitar", mencionando "los compromisos que se están adquiriendo con los planes de recuperación, transformación y resiliencia". Ha dicho: "Estamos asumiendo --para recibir subvenciones-- un gasto importante en, por ejemplo, la compra de autobuses eléctricos. Nos dan la mitad del coste, que es una cantidad superior a los 30 millones de euros".

A esto ha añadido "Lola Ranera ya ha avisado de que quiere recuperar la ilusión de la Expo y todos recordamos que la Expo nos costó 1.027 millones de euros de deuda pública".

ZARAGOZA COMO FUENTE DE INGRESOS

Calvo ha hecho alusión expresa a la necesidad de que el Gobierno de Aragón asuma que Zaragoza también es una responsabilidad suya, y que debe dotar financieramente todas las competencias que transfiere al Ayuntamiento sin añadir el coste que tienen. "Queremos que Javier Lambán deje de ver a Zaragoza como una de sus principales fuente de ingresos y que deje de descargar sobre el Ayuntamiento muchas de sus responsabilidades", ha expresado.

"En estos tres años y medios que llevamos de Legislatura esto sigue pareciendo un Gobierno de izquierdas. O cambia, o no nos encontrará en ese camino. Ahora es más un no que un sí". "Llevamos tres años y medio dándoles oxígeno. Estamos esperando que las cosas cambien, pero pasa el tiempo y no cambia nada", ha concluido.