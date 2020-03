La campaña Montaña Segura realiza más de 9.000 encuestas en 2019 para fomentar la responsabilidad en el medio natural

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña Montaña Segura ha encuestado en 2019 a un total de 9.021 barranquistas y senderistas en la Comunidad autónoma para estudiar el perfil de los practicantes de actividades en el medio natural, aportar información de seguridad en relación a las actividades que practican y hacerles conscientes de que su seguridad es su responsabilidad.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir incidentes y accidentes en montaña y conocer si existe un perfil de practicantes de estas actividades que tiende a ser rescatado con mayor frecuencia, una información imprescindible para definir campañas de educación y sensibilización en seguridad en montaña, ha informado el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Las encuestas se han realizado de forma presencial en el Pirineo aragonés y la Sierra de Guara, entre el 18 de julio y el 28 de agosto, a lo largo de 60 jornadas de encuestas distribuidas en once lugares y rutas con elevado número de visitantes.

En total, se ha entrevistado a 2.668 grupos a lo largo de 283 horas de presencia en el medio natural y la información se ha registrado sobre tres tipos de encuestas diferentes: encuesta básica para montañeros, encuesta de cima para Aneto y Monte Perdido y encuesta para barranquistas.

De esta información, se extraen diferentes tipos de practicantes: senderistas, alta montaña, Aneto, Monte Perdido y barranquismo, cuyos resultados completos se pueden consultar en la página 'https://montanasegura.com/campana-de-encuestas-2019/'.

SENDERISMO

Las encuestas realizadas en el Pirineo aragonés en el verano de 2019 permiten concluir que el 88 por ciento de los grupos que practican senderismo dicen estar acostumbrados a ellas, van mayoritariamente en grupos de dos o más de tres personas, el 51 y 24 por ciento, respectivamente, de los encuestados, y solo el uno por ciento lo practican con guía.

Todos los encuestados aseguran llevar teléfono móvil, pero el 39 por ciento no lleva mapa, el 44 no lleva ni brújula ni GPS y el 57 por ciento no lleva botiquín. Asimismo, en el 17 por ciento de los casos los encuestados practican senderismo con calzado inadecuado (calzado urbano) y un ocho por ciento no lleva mochila.

En cuanto a los grupos que practican alta montaña, el porcentaje de encuestados que aseguran estar acostumbrados a estas actividades asciende hasta el 95 por ciento. En esta ocasión, también van mayoritariamente en grupos de 2 (48%) y de 3 o más personas (21%) y solamente un dos por ciento practica la actividad con guía.

Sobre su equipamiento, todos los encuestados llevan teléfono móvil, pero el 33 por ciento no lleva mapa, el 31 no lleva ni brújula, ni GPS y el 35 por ciento no lleva botiquín.

Además, el cuatro por ciento de los casos no lleva mochila y el tres por ciento practica la actividad con calzado urbano, destacando en estos casos el uso de zapatillas tipo trekking-trailrunning, con suela de montaña pero con el tobillo desprotegido.

MÁS DE 10 AÑOS

Las encuestas realizadas en la ruta normal al Aneto (Portillón Superior) indican que el 48 por ciento de los consultados lleva más de diez años practicando esta actividad, mientras que un ocho por ciento asegura no tener experiencia en montaña y otro seis por ciento la lleva practicando dos años o menos.

Además, el 21 por ciento no ha ascendido nunca ningún pico de 3.000 metros y otro 21 por ciento ha ascendido más de diez cimas de estas características. El 99 por ciento lleva teléfono móvil o radio, pero el 59 no lleva mapa, el 39 no lleva ni brújula ni GPS y el 44 por ciento no lleva botiquín.

El 16 por ciento de los montañeros realiza la ascensión en solitario, aunque la mayoría lo hacen en grupos de dos (42%) o de más de tres personas (23%). Además, aunque el cien por cien de los encuestados va equipado con mochila, un 26% calza zapatillas poco adecuadas y un 24% va con pantalón corto, a pesar de que está totalmente desaconsejado transitar por el glaciar con esta prenda.

Finalmente, solo el 17% de los encuestados lleva casco y un 34% no lleva piolet y otro ocho por ciento carece de crampones, cuando ambos materiales se consideran imprescindibles para progresar con seguridad por el nevero o glaciar.

ASCENSIÓN EN SOLITARIO

Las encuestas realizadas en la ruta normal a Monte Perdido señalan que el 18 por ciento realiza la ascensión en solitario, siendo mayoría los grupos de dos (49%) o de más de tres personas (18%). Solo el dos por ciento de los grupos van con guía y el 99% llevan móvil o radio, pero el 37% va sin mapa, el 38% sin brújula ni GPS y el 33% sin botiquín.

Además, frente al 51% de encuestados que lleva más de diez años en la práctica de alta montaña, el siete por ciento dice no tener experiencia y para el 24% de los encuestados se trata del primer ascenso a un pico de 3.000 m. Mayoritariamente van con bota (53%), aunque un destacado 45% lleva zapatilla tipo trailrunning. El 49% va con pantalón corto y el 41% con pantalón de montaña y nueve de cada diez llevan mochila.

Por su parte, las encuestas realizadas a barranquistas en la Sierra de Guara revelan que el 75% de los grupos lleva guía. De los que practican la actividad sin guía, el 68% de los grupos conocía la normativa vigente, el 31% se considera experto, el 83% de los grupos iba con algún barranquista que ha descendido más de 15 barrancos en su vida y el 35% está federado para la actividad. Además, el 91% de los grupos se había informado presencialmente sobre el barranco en la zona.

En cuanto al equipamiento, el cien por cien de los encuestados lleva neopreno y casco; el 92% de los grupos lleva algún sistema de comunicación, el 95% lleva bidón estanco, y un 71% lleva botiquín. El 90% lleva, además, material técnico de barranquismo.

Montaña Segura realiza encuestas en verano desde sus inicios, entrevistando sobre el terreno a excursionistas en el Pirineo (1999-2011) y a barranquistas en la Sierra de Guara (2005-2010). Tras una pausa para abordar nuevas líneas de trabajo, en el verano de 2016 se retomó de manera puntual la campaña en el Pirineo y desde 2018 se ha ampliado la campaña de encuestas al colectivo practicante de actividades en montaña y barrancos.