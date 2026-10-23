El Campus San Francisco de Unizar acoge talleres para enseñar a la ciudadanía a actuar ante una parada cardiaca

1127968.1.260.149.20261023140310 El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha visitado las carpas en las que se desarrolla esta actividad en el Campus San Francisco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza acoge este viernes unos talleres gratuitos para enseñar a la ciudadanía a actuar ante una situación de parada cardiorrespiratoria, en el marco del Día Mundial de la Parada Cardíaca.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha visitado las carpas en las que se desarrolla esta actividad, acompañado por el asesor de la rectora para Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Gerardo Rodríguez; el director de Secretariado de Responsabilidad Social y Comunitaria de la institución académica, Ángel Gasch; y el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Andrés Carrillo; además de la médico intensivista del mismo hospital, Pilar Sánchez.

"Es un acto importante dirigido al público en general y a hacer formación y demostración de cómo actuar en esos primeros instantes cuando se produce una parada cardíaca", ha expresado Sanz en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha incidido el consejero en la importancia de actuar "en los primeros minutos tras la parada cardiaca", puesto que, de acuerdo a estudios y a la propia realidad, "actuar en los primeros diez minutos aumenta considerablemente la probabilidad de superar esa parada y, sobre todo, evita los efectos perniciosos en los pacientes", aunque sea realizada por personal no sanitario, y contribuye a una recuperación "mucho más rápida y favorable".

El asesor de la rectora para Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Gerardo Rodríguez, se ha referido a esta actividad como "un ejemplo" de cómo la institución educativa "se abre a la sociedad y permite, a través del conocimiento de nuestros profesionales, que cualquier persona pueda formarse en algo tan importante como es la reanimación cardiopulmonar, ponerse en marcha y salvar una vida".

"Cuanta más gente esté formada, más posibilidades habrá de reaccionar ante algo tan importante. El conocimiento salva vidas y cualquier persona puede salvar una vida", ha apuntado Gerardo Rodríguez.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Por su parte, la médico intensivista del Hospital Miguel Servet, Pilar Sánchez, ha detallado que se han instalado junto al estanque del Campus San Francisco un total de 20 puestos de adultos para enseñar a realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y a utilizar el desfibrilador.

A ello se suman siete puestos de niños, dos de ellos de lactantes, porque "los bebés también sufren paradas y es muy importante sacarlos --adelante--, ya no solamente con el corazón latiendo, sino con buena calidad de vida y que no tenga ninguna secuela de esta situación", ha comentado Sánchez.

También se puede encontrar una UVI móvil, ya que "cuando se sufre una parada tenemos que llamar al servicio de emergencias para trasladarlo --al paciente-- a los centros hospitalarios donde atendemos las paradas cardíacas", ha aclarado. Otra ambulancia se ha ubicado en la zona "para enseñar tratamientos más específicos, como en casos especiales de parada por politraumatismo o quemado y cómo se atiende", ha detallado.

Para recrear el proceso que se sigue cuando el afectado llega al centro hospitalario, "mostramos un box de UCI --novedad de este año--, donde enseñamos los cuidados iniciales que hacemos a estos pacientes y todas las medidas que aplicamos para evitar la principal secuela de las situaciones de parada: el daño neurológico", ha explicado Pilar Sánchez.

En un caso de parada, ha continuado la médico intensivista del Hospital Miguel Servet, "lo más importante es volver a poner en funcionamiento el corazón, a ser posible dentro de los primeros cinco minutos para que no haya daño neurológico, porque ya no se trata de poner en marcha el corazón, se trata de perfundir todos los órganos para que no sufran daños ni secuelas importantes de por vida".

Pilar Sánchez ha resumido: "La idea de esta jornada es tener en cuenta que la mayoría de las paradas se producen fuera del hospital, con lo cual es súper importante que todos sepamos reconocer una situación de parada y atenderla". Ha apostillado que más del 50% de las paradas se producen en el ámbito doméstico, "donde solamente tenemos nuestras manos y con ellas somos capaces de salvar vidas".

Así, los participantes han aprendido a comprobar si una persona responde y respira con normalidad, activar el sistema de emergencias a través del 112, realizar compresiones torácicas y utilizar un desfibrilador externo automatizado (DEA o DESA). Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados también por personas sin formación sanitaria. Una vez encendidos, proporcionan instrucciones de voz y analizan el ritmo cardiaco para determinar si es necesaria una descarga.

El acto ha sido organizado por la UCI del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, el 061-Aragón y otros hospitales, la mayoría de la ciudad de Zaragoza.

De 9.00 a 14.30 horas se desarrollan los talleres prácticos y gratuitos dirigidos a escolares, estudiantes universitarios, asociaciones de pacientes y ciudadanos que han querido acercarse a las carpas instaladas en el campus. Profesionales del 061-Aragón.

UN ESTUDIO DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET

Un estudio realizado en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza que analiza la evolución de 198 personas atendidas tras una parada cardiaca, la mitad de ellas ocurridas fuera del hospital, muestra que aproximadamente 5 de cada 10 pacientes atendidos tras una parada extrahospitalaria sobreviven a los seis meses.

Además, el informe indica que, entre quienes sobreviven, más de nueve de cada diez presentan una buena recuperación neurológica y funcional.

Igualmente, el estudio identifica además un aspecto decisivo y es que cuanto más tiempo transcurre hasta que el corazón recupera una circulación eficaz, menores son las posibilidades de supervivencia y de una buena recuperación neurológica.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de que cualquier ciudadano sepa reconocer una parada cardiaca y comenzar las maniobras de reanimación mientras llegan los equipos de emergencias. También refuerzan la necesidad de extender esta formación a escolares, estudiantes y población general.

El Día Mundial de la Parada Cardiaca se conmemora cada 16 de octubre, este año con el lema 'Tus manos salvan vidas' y, en esta ocasión, como la fecha ha coincidido en Zaragoza con las Fiestas del Pilar se ha trasladado su celebración a este viernes, 23 de octubre.