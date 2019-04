El candidato de Cs por Teruel dice que la prioridad de su partido es un pacto nacional contra la despoblación

Publicado 02/04/2019 18:35:57 CET

TERUEL, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Teruel, Joaquín Moreno, ha asegurado que impulsar un pacto nacional contra la despoblación es "la principal prioridad" de su formación, al tiempo que ha subrayado que la sociedad civil "así lo demandó a todos los partidos políticos en la manifestación del pasado domingo en Madrid".

Moreno ha señalado que en su formación tienen la "firme convicción" de que este problema sea una cuestión de Estado "en la que se involucre toda la sociedad española y para eso vamos a pelear desde las instituciones".

Asimismo, ha agradecido a la formación liberal "su apuesta por gente comprometida con el medio rural que va a contribuir a vertebrar la provincia de Teruel y a hacer que la España vaciada sea protagonista".

Moreno ha asegurado que entró en política porque no estaba dispuesto a resignarse "mientras los municipios se despueblan y las empresas se marchan" y, como alcalde de Utrillas, "junto a todo mi equipo, hemos demostrado que es posible reindustrializar las comarcas mineras y que, junto a la sociedad civil y a las empresas, es posible que los pueblos crezcan y que la gente ya no se quiera marchar porque se crea empleo", ha añadido.

El candidato de Cs al Congreso ha recordado que el plan naranja contra la despoblación, presentado el viernes en Teruel por la candidata de este partido por Barcelona, Inés Arrimadas, contempla medidas concretas "que van directas al ciudadano, no a políticos intermediarios que acaban llevándose las subvenciones" y ha destacado que la igualdad entre españoles supone "un pilar básico para Ciudadanos".

ACCIONES

Moreno ha mencionado, entre otras acciones, la rebaja del 60 por ciento del IRPF para los habitantes de pequeños municipios, de la que podrán beneficiarse 233 localidades turolenses, y la supresión del Impuesto de Sucesiones para favorecer el relevo generacional en el campo,

Otras medidas que Cs propone contra la despoblación son un Plan Nacional de Infraestructuras para garantizar el acceso a la banda ancha en todos los rincones del territorio y una tarifa plana de 30 euros para mujeres y jóvenes que se lancen a emprender en el medio rural.

Moreno ha explicado que él gestiona una empresa en el medio rural y sabe lo que cuesta "levantar la persiana" todos los días en un pequeño municipio, para opinar que las medidas de su partido "van a ayudar a todos aquellos que no se resignan a ver morir a sus pueblos y quieren generar empleo y riqueza porque van destinadas a los emprendedores valientes y no a los políticos que no han hecho nada por el territorio en 30 años", ha aseverado.

Joaquín Moreno ha añadido que mientras PP y PSOE han gobernado, "los pueblos cada vez han ido teniendo menos gente y cada vez ha ido habiendo más chiringuitos políticos, más coches oficiales y más enchufados".

Sin embargo, Cs propone medidas "que llegan al ciudadano, no a estos chiringuitos" después de que la estrategia de PP y PSOE "haya sido un fracaso" y por eso Cs "debe liderar el próximo Gobierno y la España Vaciada debe alzar su voz en Madrid", ha concluido el candidato.