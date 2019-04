Los candidatos del PSOE apelan a la política "útil" y de "respeto" y subrayan su defensa de los intereses de Aragón

Publicado 15/04/2019 15:35:58 CET

Suscriben un documento que reúne los 17 ámbitos de acción a que se comprometen la próxima legislatura en favor de la Comunidad

ZARAGOZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Huesca y Teruel en las elecciones generales del próximo 28 de abril han apelado a la política "útil" y de "respeto", han rechazado la "confrontación y provocación" y han subrayado su compromiso con los intereses de Aragón y de los ciudadanos de cada una de sus provincias.

Así lo han señalado la candidata por Zaragoza, Susana Sumelzo, el candidato por Teruel, Herminio Sancho y la candidata por Huesca, Begoña Nasarre, quienes han estado acompañados por el resto de miembros de las listas al Congreso y al Senado, así como por el secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, y el secretario de Organización, Darío Villagrasa.

Todos ellos han suscrito un compromiso que lleva por lema 'Haz que pase. Juntos por Aragón', que reúne en 17 bloques las medidas que impulsarán si son elegidos por los ciudadanos. La candidata por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha dicho que es un contrato con los ciudadanos, "fundamental en política para tener credibilidad".

En él, "reafirmamos nuestro compromiso con Aragón y los aragoneses, con los problemas de la tierra", algo que "hemos hecho siempre" en el Congreso y el Senado cuando se han presentado iniciativas "en contra de lo que a nosotros nos podía interesar" y ha puesto como ejemplo el voto en contra de la supresión de las diputaciones provinciales, su rechazo al trasvase del Ebro y el apoyo a la corredor Cantábrico Mediterráneo, ha glosado.

Sumelzo ha precisado que el documento suscrito este lunes es un anexo al programa electoral del PSOE federal, donde figuran 110 compromisos con España, para remarcar que su partido "cumple con la palabra dada, por coherencia, por principios y por respeto a los electores". "Yo siempre la he cumplido", ha afirmado.

POLÍTICA ÚTIL

La candidata socialista ha apelado "a la política útil, cargada de sentido común, de respeto" porque "no queremos crispación, ni enfrentamientos, queremos una España y un Aragón moderado, sensato, cabal, que progrese y que no retroceda, progresista, que no regrese 40 años atrás".

Para eso, ha continuado la candidata, "tenemos que trabajar para tener un Aragón de oportunidades para todos" puesto que tanto esta Comunidad autónoma, como España "necesitan de estabilidad para cumplir los retos que tenemos y solo el PSOE puede ofrecerla".

El cabeza de lista por Teruel, Herminio Sancho, ha explicado que la campaña del PSOE es "de propuestas y compromisos", sin entrar "a la confrontación y provocación que nos están haciendo", y ha subrayado el papel de su partido en la defensa de la democracia, de los derechos y libertades, de la igualdad y para la erradicación del terrorismo.

A su entender, estas son "las elecciones más transcendentes que recuerde" y se ha considerado afortunado por ser candidato por Teruel, donde tiene su "proyecto vital porque soy un creyente de Teruel" y cuando más recorre la provincia, más se enamora de ella, ha dicho, "aunque me doy cuenta de las circunstancias que estamos pasando".

Al respecto, ha recordado que es la única de las tres provincias que ha perdido población en los últimos cuatro años y por eso ha pedido a todos sus compañeros apoyo para luchar contra despoblación ya que este territorio "tiene muchos recursos propios y muchas posibilidades" y por eso "trabajaremos por las infraestructuras físicas y tecnologías" ya que "no podemos dejar a la provincia desconectada".

CARÁCTER ARAGONÉS

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, ha asegurado que van a defender las inquietudes de los aragoneses "con firmeza y determinación, con carácter aragonés", y con una política "de cercanía y del bien común".

Ha expresado su compromiso con Aragón "y su bienestar social y laboral, con conciencia del desafío demográfico al que nos enfrentamos", así como con "la mejor inversión, que no es otra que la que se hace en las personas, en los aragoneses, para que nuestra tierra crezca y avance".

También ha resaltado su defensa de la autonomía local, "desde el pueblo más pequeño hasta la principal ciudad, con sus determinadas características", que han de contar con las herramientas necesarias y, para eso, "las normas deben adaptarse a las distintas realidades y necesidades".

Igualmente, ha apostado por utilizar el superávit de los ayuntamientos para "la mejora de la vida de nuestros vecinos", así como por una economía "basada en lo nuestro, lo ganadero, lo agrario, el turismo, la innovación, lo energético, el futuro".

DOCUMENTO

El documento 'Haz que pase. Juntos por Aragón' reivindica una defensa de la autonomía local, en una Comunidad con 731 municipios y 1.521 núcleos urbanos; la adecuación de la normativa estatal a las pequeñas Administraciones; y la oposición "rotunda" al trasvase del Ebro, así como la defensa de la reserva hídrica.

Asimismo, propone un convenio con el Gobierno de España para la limpieza del río Ebro con el objetivo de disminuir las afecciones de las riadas; la mejora de las comunicaciones, "tan mermadas durante los siete años de gobierno del PP", ha dicho Sumelzo; apoyar el desarrollo rural mediante la ejecución de obras de regulación y regadíos, "a las que hemos dado un empujón en estos diez meses de gobierno", ha comentado la candidata.

El documento apuesta por rehabilitar el vasto patrimonio de la Comunidad y por que esta sea un reclamo turístico y una potencia cultural. Además, subraya la defensa del autogobierno y del Estatuto de Autonomía, "para tener la capacidad de tomar decisiones en la propias competencias, en un momento en el que parecen cuestionarse las Comunidades", ha comentado la cabeza de lista por Zaragoza.

La inversión en las personas a través de la política social y la reforma del sistema de financiación autonómica --teniendo en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, el número de núcleos urbanos-- son otros de sus compromisos, así como asumir el reto de la despoblación, "en una Comunidad donde más del 50 por ciento de la población se concentra en la capital".

La defensa del carbón y de una transición energética justa; la reapertura de la línea internacional del Canfranc; el impulso al Corredor Cantábrico Mediterráneo; la reversión de los saltos hidroeléctricos; potenciar una economía basada en el futuro y aprovechando los recursos autóctonos; y lograr que las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC) "apuesten por los agricultores reales, los que están trabajando en la tierra" son el resto de compromisos adquiridos por los candidatos, ha enumerado Sumelzo.