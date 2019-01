Cantavieja acercará este viernes la realidad de la UE a sus habitantes en la jornada 'Habla de Europa'

Publicado 24/01/2019 10:53:19 CET

CANTAVIEJA (TERUEL), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad turolense de Cantavieja acogerá este viernes, día 25 de enero, el evento 'Habla de Europa', una iniciativa de la Comisión Europea que pretende acercar la UE a las zonas rurales. La sesión tendrá lugar a las 18.00 horas en el Centro Teleclub, con la participación de la jefa de Comunicación y el agregado de prensa de la Comisión Europea en España, Teresa Frontán e Ioannis Virvilis, y el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás.

En declaraciones a Europa Press, el técnico de la red Europe Direct en el Maestrazgo, José Manuel Salvador, ha explicado que la actividad ha sido organizada por la representación de la Comunidad Europea en España y han contado con esta entidad que trabaja desde la localidad de Molinos.

Desde este punto se intenta acercar la realidad de la Unión Europea a todos los vecinos de las localidades cercanas, a través de un periódico comarcal que se publica cada dos meses y en el que esta oficina dedica "un par de páginas a las noticias de la UE".

"Aprovechamos también mucho las redes sociales, porque a veces es difícil realizar consultas personalizadas en la oficina", ha comentado Salvador, al estimar que "en las zonas más aisladas es donde más se percibe que llega la Unión Europea".

En este sentido, ha comentado que a estas zonas llegan ayudas europeas, como los fondos Leader, que han permitido que "evolucionen" estos territorios, que crezca el sector turístico, agroganadero, que los empresarios reciban ayuda, "se ha movilizado a la población con proyectos de medio ambiente, cultura, turismo".

"Este evento visualiza no solo las reclamaciones de los territorios despoblados sino también las medidas en positivo, las acciones que se han podido realizar gracias a la UE", ha señalado Salvador. Como ejemplo, ha mencionado el programa Erasmus, que ha permitido a jóvenes de Cantavieja estudiar en distintas partes del mundo, pero también lleva a profesores de los institutos turolenses a conocer estrategias de educación infantil en Dinamarca, Noruega o Suecia.

TOMARSE EN SERIO LA UE

Asimismo, en la jornada de este viernes se explicará la experiencia

de una joven de Cantavieja que trabaja en la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas como asesora; empresarios que se han beneficiado de distintas ayudas relatarán sus casos y se generará un debate que demostrará al público que "tenemos a Europa más cerca de lo que pensamos".

Se concienciará a los asistentes, además, de que es necesario tomarse "en serio las elecciones europeas, porque el futuro de Europa está pendiente de un hilo y se ve negro sin esta estructura europea", ha aseverado.

Este evento se programa en cinco puntos de España, en zonas rurales, entre ellas el Maestrazgo turolense. Así, se ha desarrollado ya en Tordesillas (Valladolid, Castilla y León) y Olivenza (Badajoz, Extremadura) y las próximas sesiones se llevarán a cabo en municipios de Córdoba y Asturias.

DESPOBLACIÓN Y PAC

La oficina de Europe Direct en el Maestrazgo organizará nuevos debates y diálogos ciudadanos antes de las elecciones para que los vecinos de estas localidades planteen sus necesidades y propuestas de cara a los comicios, así como habrá debates temáticos.

Entre las preocupaciones de los habitantes de estas zonas, José Manueo Salvador ha mencionado la despoblación, dado que "cada vez hay menos gente y más envejecida", si bien ha recordado que esta semana "por primera vez en el Parlamento Europeo se ha conseguido que se tenga en cuenta en los fondos de cohesión a las áreas más despobladas, aunque lo tienen que ratificar los Estados miembro".

"Otro tema interesante es la situación de la Política Agraria Común (PAC)", defendiendo que se apoye a la agricultura "pero no con los derechos históricos, sino apoyar a los jóvenes para posibilitar el relevo generacional. Empezar de cero, sin apoyo, es muy difícil, si no recibes la cesión de derechos por parte de un familia no tienes oportunidad de dedicarte a la agricultura y la ganadería", ha apuntado.

'HABLA DE EUROPA'

El evento 'Habla de Europa' tendrá lugar este viernes, día 25, en el Bar Teleclub, en la plaza de España de Cantavieja, con una capacidad para unas 200 personas. "Todo el mundo está invitado y cuantas más personas asistan mejor", ha manifestado. Además del debate, los asistentes podrán participar en un quiz para descubrir lo que saben de Europa.

Por la mañana, una furgoneta con el lema 'Habla de Europa' recorrerá varios puntos de la provincia de Teruel para facilitar información sobre Europa y este evento. El Instituto de Enseñanza Secundaria de Villafranca del Cid, la carretera de Iglesuela y el Instituto de Cantavieja serán algunas de las paradas que efectuará el vehículo.

'Habla de Europa' es una campaña que la Representación de la Comisión Europea está llevando a cabo en localidades de menos de 10.000 habitantes. Antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, la campaña llegará a localidades en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Esta iniciativa se realiza en colaboración con centros de información Europe Direct.