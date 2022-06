Carlos Frías, Svetlin Yosifov y Jacek Cislo, ganadores del VIII Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VIII Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel ha otorgado sus galardones a Carlos Frías Pérez, de Barcelona (España) en la categoría 'Retrato', a Svetlin Yosifov, de Bulgaria, en 'Viajes', y a Jacek Cislo, de Polonia, en la categoría especial de 'El Camino de Santiago'.

En esta octava edición, se han recibido más de 1.800 propuestas procedentes de 90 países, como España, Argentina, Colombia, México, Turquía, Polonia, Estados Unidos, India, Francia, Alemania, Cuba, República Dominicana, Croacia, Egipto y Macedonia, entre otros, ha informado la Universidad San Jorge en una nota de prensa.

El jurado ha destacado de la fotografía ganadora en la categoría 'Retrato', titulada 'Madre e Hija', el reflejo de dos generaciones, así como la mirada incierta que caracteriza a las protagonistas. "La composición es sutil, elegante y bella, la juventud mira hacia adelante y la madre, con experiencia, protege a los suyos", declaran.

Todo ello ha sido clave para otorgarle el galardón al autor, Carlos Frías Pérez, de Barcelona (España), fotógrafo socio de la Federación Catalana de Fotografía, de la Confederación Española de Fotografía y de la Federación International de l'Art Photográphique, quien ha resultado ganador en varios concursos a nivel nacional e internacional.

CATEGORÍA 'VIAJES'

Respecto a la imagen ganadora en 'Viajes', titulada 'Mundari cattle camp', el jurado ha subrayado cómo traslada a un lugar determinado del mundo, con símbolos claros de ganadería, así como el halo que produce una sensación de ensueño en el viaje, con un disparo "paciente, técnicamente muy bien conseguido y la intención poderosa" ha sido el detonante para otorgar el premio a Svetlin Yosifov, de Bulgaria.

Se trata de un fotógrafo de viajes, documental y arte que comenzó hace 20 años en esta disciplina y cuyas instantáneas se han publicado en multitud de revistas y sitios web. Su pasión es captar retratos callejeros y tratar de descifrar el carácter del objeto.

Como es tradición, el premio tiene una categoría especial, que este año ha sido dedicada al Camino de Santiago. La ganadora ha sido la obra titulada 'On the way of thanksgiving and gratitude'.

El jurado ha destacado cómo la imagen se apoya en la espiritualidad del Camino, pareciendo brotar de la naturaleza, así como la soledad del peregrino frente a sí mismo, en una batalla silenciosa contra el cansancio y la superación.

Según el jurado, puede recordar a algunas imágenes de Cristina García Rodero en su trabajo la 'España oculta'. El autor es Jacek Cislo, de Polonia, fotógrafo profesional y miembro de la Federación Internacional de Arte Fotográfico FIAP.

MENCIONES ESPECIALES

Se han otorgado varias menciones especiales. En 'Retrato' se ha reconocido a Juan Ramón Ramos Rivero, de Sevilla (España) y su fotografía 'Todo lo ve', por ser una imagen que muestra el ojo como núcleo de la mirada y base del retrato, que podría considerarse un homenaje a Andreas Feininger.

En 'Viajes' se ha distinguido la imagen 'Woman walks down the stairs in the city of Monte Cristi', de Santiago Vidal, de Valencia (España), por el color y la gran combinación que incluye la composición y el movimiento que muestran una vida en decadencia. "La sombra en la pared de la mujer y las escaleras gemelas que convergen en un espacio gastado aportan un toque enigmático e incitan a conocer el lugar", ha mencionado el jurado.

En esta misma categoría, también se ha reconocido la fotografía 'Desert', de Saeid Arabzadeh, de Turquía, por su composición artística basada en el color, la luz y las líneas naturales del paisaje, que representa un viajero en busca del tiempo perdido y desconocido.

Finalmente, en la categoría 'El Camino de Santiago', se han otorgado dos menciones especiales, una a Javier Cañizares Gil, de León (España) y su imagen 'Peregrina', por ser una representación del símbolo del Camino, teniendo una línea horizontal innovadora partiendo la imagen del ocaso. Además, muestra una composición y disparo en el momento justo, con referencia al camino en la COVID por la máscara del caminante.

La segunda mención ha sido para la fotografía 'Esperando a los peregrinos', de José Lara Cordobés, de Córdoba (España), elegida por mostrar el espacio de encuentro donde todos son uno y lo mismo, lugar de simetría geométrica con luces elegidas para el sosiego. "Transmite el poder de lo simple, la luz, la calma y la inquietud a la vez. Puede recordar al trabajo de James Nachtwey y su imagen de los orfanatos en Rumania", ha destacado el jurado.

JURADO

Este último ha estado compuesto por Juan Miguel Sánchez Vigil, Carlos Santanatalia y Pilar Irala-Hortal. Sánchez Vigil es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Fotografía, fotógrafo profesional y editor de libros de fotografía en Espasa. También es director del grupo de investigación FOTODOC.

Por su parte, Carlos Santanatalia es egresado de la USJ y fotógrafo profesional. Ha ganado múltiples premios internacionales y ha sido incluido por Fearless Photographers como uno de los mejores fotógrafos de boda documental del mundo.

Pilar Irala-Hortal es profesora titular de la Universidad San Jorge, especialidad de Fotografía, directora de la colección de libros de fotografía Jalón Ángel y directora del Archivo Jalón Ángel.