La casa natal de Goya en Fuendetodos (Zaragoza) acoge la exposición 'Murió la verdad' a partir del 10 de febrero

El 14 de abril viajará hasta la casa en la que murió el pintor zaragozano en Burdeos, actual Instituto Cervantes

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, y la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Ros Cihuelo, han presentado este jueves la exposición multifacética 'Murió la verdad', que se inaugurará el próximo 10 de febrero en la Casa natal de Francisco de Goya en Fuendetodos (Zaragoza).

Esta muestra "multifacética", según Lucea, forma parte del programa de actividades organizado por el Ejecutivo autonómico en colaboración con la DPZ con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, ya que esta conmemoración se prolonga hasta el mismo 30 de marzo, día del nacimiento del artista aragonés, ha precisado el director general de Cultura.

No obstante, ha precisado, debido a la "inagotable" influencia de Goya y su obra, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza pretenden continuar su colaboración en torno al pintor zaragozano más allá de este aniversario.

'Murió la verdad', "capitaneada" por Lorena Domingo y comisariada por Ignacio Cabrero, toma el nombre de uno de los grabados de Goya de su colección de 'Los desastres de la guerra' y "sigue la línea que hemos desarrollado con esa celebración de Goya y de la capacidad de reflexión y actualización de su visión y su mensaje", ha apuntado Lucea.

La propuesta de la artista zaragozana Lorena Domingo ha sido escogida de una convocatoria pública de 2021 de proyectos de investigación y producción artística contemporánea que debían relacionar conceptualmente los lugares de nacimiento --Fuendetodos-- y de fallecimiento --Burdeos-- de Francisco de Goya con su "amplia" y "diversa" creación artística, propiciando de este modo una red de trabajo y de cooperación entre diferentes lugares clave en la vida del pintor.

MULTIFACÉTICO

'Murió la verdad' es un proyecto "multifacético", por su carácter "gobal" y la capacidad de actualizar el mensaje de Goya, ha manifestado Lucea. La muestra estará desde el 10 de febrero hasta el 10 de abril en la casa natal de Goya, gracias a la cesión de la DPZ y al Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos.

Por su parte, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, ha apuntado que la exhibición es itinerante, ya que viajará hasta Burdeos, al Instituto Cervantes, donde se expondrá del 14 de abril al 2 de junio.

Cihuelo ha añadido que toda la programación organizada por ambas instituciones en torno a la figura del pintor aragonés ha seguido el hilo conductor de su vida, desde sus inicios, tal y como se podía ver hasta hace unos días en la exposición del palacio de Sástago --'El joven Goya y las pinturas de Fuendetodos'; o su primer viaje a Italia, con 'Goya viajero y artista del Grand Tour', exposición que en estos momentos puede verse en el Museo de Zaragoza.

Junto a Lorena Domingo, el artista sonoro, indisciplinar y ex flamenco, Niño de Elche (Elche, 1985). Ambos artistas comparten interrogantes sobre las concepciones artísticas contemporáneas, en una continua búsqueda de la razón, y la sinrazón, para transmitir una verdad, pues como ya adelantara Goya, "murió la verdad".

El resultado de este proyecto expositivo se formaliza con una serie de obras que dialogan e intervienen directamente en los diferentes espacios de la casa. Obra pictórica, cerámica e instalaciones que encajan perfectamente con ese grado de indeterminación que nace de la pregunta qué puede ser pintura hoy, y otras obras más relacionadas con las presencias y ausencias fantasmagóricas, como una suerte de interacción con el espacio, a través de nuevas creaciones pictóricas relacionadas con el interior y el exterior de la casa.

Cerámicas que parecen formar parte de la casa natal, pero que ironizan sobre la imposibilidad de ser útiles. Pinturas como acontecimiento, como pintura que la artista ha dejado trabajar de manera autónoma, pero con un control exhaustivo del soporte, extendiendo la materia de manera superficial y apariencia no terminada. Pinceladas que le permiten arrastrar y expandir la pintura y dejar aparecer la voz de Goya.

Ascendiendo al final de la escalera, el susurro del Niño de Elche invade al espectador. Parecen cantos y susurros que vienen de la planta alta de la casa, invocando la presencia del genio, o poniendo voz a su ausencia.

LORENA DOMINGO

Lorena Domingo (Zaragoza, 1984) es Licenciada en Bellas Artes y en Historia del Arte por la Facultad de Salamanca. En la actualidad realiza su doctorado en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Interesada en los problemas de lo pictórico, su deseo de investigar el proceso de pintar le lleva a controlar muy directamente su relación con el soporte, realizando movimientos que derivan en figuraciones o abstracciones que nos remiten a distintos momentos de la historia de la pintura.

Entre sus exposiciones individuales destacan 'Las raíces del vuelo', en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza y 'Las raíces de lo pictórico', en CEART-Centro de arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada.

Resaltan en su trayectoria el premio al artista aragonés menor de 35 años en atención a su proyección artística concedido por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, el tercer premio Crear Injuve, el III Premio de Jóvenes Creadores Aragoneses en 2019 y la beca de comisariado A3rte, primera aceleradora de arte en Aragón.

FRANCISCO CONTRERAS, NIÑO DE ELCHE

Francisco Contreras, Niño de Elche (Elche, 1985) es un artista indisciplinar y ex flamenco que ha sabido aunar en sus diferentes propuestas artísticas géneros como el flamenco, la libre improvisación, el 'krautrock' o las músicas electrónicas, electroacústicas o contemporáneas junto con la poesía, la 'performance', la danza o el teatro.

Entre su decena de trabajos discográficos destacan 'Sí, a Miguel Hernández', 'Voces del Extremo' --galardonado por varios medios de comunicación españoles como mejor disco del año 2015--, 'Antología del Cante Flamenco Heterodoxo', 'Colombiana', 'Fuerza nueva' junto a la banda granadina Los Planetas o el reciente doble LP 'La distancia entre el barro y la electrónica, siete diferencias valderomarianas' sobre el archivo sonoro del artista José Val del Omar. Tiene publicados tres libros titulados 'No comparto los postres', 'Morbo legítimo y el actual 'In memoriam. Posesiones de un ex flamenco'.

Ha colaborado para artistas como Israel Galván, Angélica Liddell, María Muñoz o C.Tangana, entre otros.