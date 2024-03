La Cátedra DPZ concluye que el programa Leader tiene un impacto positivo, pero advierte del exceso de papeleo

El informe asegura que es una iniciativa "eficiente", con 1.480 empleos entre 2014 y 2020, y que cuenta con apoyo en el territorio



ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, ha concluido que el programa Leader es "clave" para el medio rural aragonés ya que genera impactos positivos a largo plazo en el territorio, pero ha advertido de que sigue siendo "muy complejo" desde el punto de vista burocrático, con un papeleo "bastante considerable", por lo que ha apostado por simplificar el procedimiento.

Entre los resultados que han revertido en el territorio, el investigador de la Escuela Universitaria de Turismo y autor del trabajo, Alberto Serrano, ha destacado que muchos pequeños autónomos y pequeñas empresas han desarrollado sus proyectos empresariales gracias a Leader y que se han creado 1.480 empleos en el periodo analiado (2014-2020).

Del mismo modo, ha resaltado otros proyectos más allá del ámbito económico y centrados en la mejora de la calidad de vida en el medio rural, como los planes para que las personas mayores tengan una vida activa o para fomentar la interrelación de los jóvenes.

UN PRIMER BALANCE

En la presentación del trabajo, la diputada delegada del servicio Cuarto Espacio de la DPZ, Cristina Palacín, ha señalado que "nunca está mal hacer balance", después de que este programa lleve en marcha desde los años 90.

Asimismo, ha reivindicado la labor de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, creada hace siete años, teniendo en cuenta que la provincia de Zaragoza cuenta con comarcas denominadas como "desierto demográfico" --con densidades de población inferiores a 10 habitantes por kilómetro cuadrado--, como el Campo de Daroca, la Ribera Baja del Ebro o el Campo de Belchite. Una mirada "útil" al territorio para hacer más fácil la vida en los municipios, ha remarcado.

Ha ensalzado también ideas puestas en práctica como el programa Desafío, también conocido como 'Erasmus rural', por el que estudiantes universitarios realizan sus prácticas en pueblos de la provincia.

Por su parte, el director de la Cátedra, Vicente Pinilla, ha expuesto que ahora hay "muchas más" cátedras similares, con lo que "la idea era buena", al igual que programas como Desafío, que "ha copiado" el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No obstante, ha expresado su preocupación por el "adanismo" y ha recalcado, en respuesta a quienes quieren hacer 'exnovo' "tabla rasa", en referencia al anuncio del vicepresidente Alejandro Nolasco de la creación de un Centro de Estudios Demográficos en Teruel, que Aragón es "referente" desde hace muchos años en la lucha contra la despoblación.

EL PROGRAMA LEADER

El término Leader tiene sus orígenes en las siglas en francés de 'Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, que significa vínculos entre acciones de desarrollo de la economía rural, y es un método de desarrollo local que lleva 20 años utilizándose para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la puesta en marcha de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus zonas rurales.

Se aplica en el marco de los programas de desarrollo rural (PDR) nacionales y regionales de cada Estado miembro de la UE, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Del estudio se desprende que un 45,27% del total de los proyectos puestos en marcha en Aragón con fondos Leader entre el 2014 y el 2020 se han llevado a cabo dentro del ámbito de mejora de la competitividad de las empresas y en el ámbito de la modernización de empresas agroalimentarias se ha concentrado el 13,69% del total de los proyectos.

Además, se han llevado a cabo un número importante de proyectos no productivos que se centran en mejorar la calidad de vida en el medio rural, de hecho en el ámbito de lo social ha concentrado el 12,88% del total de los proyectos apoyados a través de Leader.

Se apoyan más proyectos relacionados con empresas no agroalimentarias que con empresas agroalimentarias, ya que entre los enfocados a su modernización y a la creación de nuevas empresas no agroalimentarias suman el 76%. Al mismo tiempo, dominan los proyectos apoyados dentro de la modernización empresarial frente al de creación de nuevas iniciativas empresariales sean o no agroalimentarias.

En cuanto a puestos de trabajo creados, en el ámbito de las nuevas empresas no agroalimentarias se observa como la mayor parte de los empleos directos creados se encuentran dentro de la línea de actividad de hostelería --19% del total--.

INVERSIÓN

En cuanto a la inversión, se concentra en los ámbitos de mejora de la competitividad de las empresas y en la agroalimentación es mayor que el promedio de proyectos que se desarrollan en estos ámbitos de inversión.

En este sentido, el informe apunta que se observa cómo a través de Leader se apoyan proyectos de costes económicos muy diversos, ya que se sigue apoyando proyectos protagonizados por pymes que requieren de bajas inversiones, pero que pueden llegar a tener una función territorial importante, o que suponen una mejora importante para las empresas que los ponen en marcha.

De hecho, señalan que existe un equilibrio entre estos proyectos de escaso coste económico y los que suponen una inversión total de más de 200.000 euros.

UN TRABAJO DE CAMPO

La profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza María Luz Hernández, coautora del informe, ha asegurado que no se conocía el impacto territorial de las acciones del programa Leader y que la falta de datos estadísticos ha obligado a realizar mucho trabajo de campo.

Ha defendido también la multidisciplinariedad para buscar soluciones y respuestas para el mundo rural, que "las necesita y las sigue necesitando" para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven allí.

En la misma línea, Alberto Serrano ha destacado que hay 20 grupos de acción local y una red aragonesa de Desarrollo Rural, además de los técnicos del Gobierno autonómico.

Según sus conclusiones, Leader es "eficiente" y los beneficiarios valoran los grupos de acción local, no sólo por las subvenciones, sino por el apoyo y asesoramiento que reciben.

Entre los proyectos que se han beneficiado de este programa a lo largo de su historia hay centros de fisioterapia, acciones de fomento del turismo rural o iniciativas agroalimentarias que redundan en la competitividad de Aragón como la estrategia 'Pon Aragón en tu mesa'.

PAPEL FUNDAMENTAL DE LOS TÉCNICOS

Hernández ha apuntado también que los técnicos tienen un papel fundamental, aunque ha considerado que deberían poder salir más al territorio a difundir el programa.

Así, además, se podría gestionar más cantidad de dinero y, en consecuencia, aumentar el efecto multiplicador de la inversión, con el que normalmente se logra movilizar el doble en capital privado. En el periodo 2014-2020, el montante global fue de 100 millones de euros, una cifra que ha quedado reducida para la etapa actual (2021-2027) a 55 millones de euros.

En todo caso, Serrano ha recalcado que el reto de la despoblación va "mucho más allá" del Programa Leader. "No podemos esperar tampoco milagros", ha remarcado, a la vez que ha insistido en que no hay que tener "falsas esperanzas".

"No podemos pedirle a Leader lo que iniciativas más robustas no son capaces de conseguir", ha concluido.