Publicado 16/12/2019 9:35:37 CET

ZARAGOZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El caudal del Ebro supera en la capital aragonesa los 4 metros de altura y los 1.480 metros cúbicos por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La tendencia del río todavía es ascendente, por lo que la punta de la crecida ordinaria aún no ha pasado por la ciudad, se espera que lo haga a lo largo de la mañana.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, hasta el momento no se han registrado afecciones relevantes y no se espera que se produzcan, ya que la crecida es de carácter ordinario. No obstante, una treintena de personas han sido evacuadas por precaución de tres urbanizaciones --Doña Sancha, Torre Urzáiz y El Casetón--, al igual que 85 residentes del centro de mayores de Monzalbarba, dependiente del Gobierno de Aragón.

Estos desalojos se han hecho por precaución, ya que son zonas que suelen verse afectadas por este tipo de episodios. Los Bomberos de Zaragoza, en coordinación con el resto de medios locales y autonómicos, también están prestando especial atención a la evolución del río en Monzalbarba y Alfocea, en este ultimo barrio para garantizar la entrada y salida de los vecinos en el caso de que la crecida afectara a la carretera de acceso.