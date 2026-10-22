El Centro Médico Quirónsalud Zaragoza pone en marcha una nueva consulta de atención primaria

La doctora Zulema García Anadón. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico Quirónsalud Zaragoza, situado en el Paseo Renovales, ha puesto en marcha este mes de octubre una nueva consulta de atención primaria. Su objetivo es que los pacientes cuenten con un médico de referencia que conozca su historia y realice un seguimiento continuado de su salud, tanto para controlar enfermedades ya diagnosticadas como para prevenir y detectar a tiempo posibles problemas.

"La idea es ofrecer a los pacientes un lugar al que acudir cuando necesitan una atención médica cercana, continuada y coordinada", ha explicado la coordinadora del Servicio de Atención Primaria, la doctora Zulema García Anadón. Según ha señalado, se trata de cambiar la forma de atender al paciente: "El objetivo es pasar de una atención más puntual a un modelo de seguimiento y prevención".

UN MÉDICO DE REFERENCIA

Este servicio está dirigido a quienes necesitan contar con un médico de referencia para el cuidado de su salud. En la primera visita se revisan los antecedentes, hábitos, factores de riesgo y necesidades actuales, y, a partir de esa valoración, se establece un plan de seguimiento personalizado.

Se trata de una figura que complementa la atención especializada. "Los especialistas siguen siendo fundamentales, pero el médico de referencia ayuda a integrar toda esa información y a evitar que el paciente tenga que gestionar solo su recorrido por el sistema sanitario", ha apuntado apunta la doctora García Anadón. "Esta coordinación supone mayor comodidad, continuidad y una visión más integrada de su atención".

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y PREVENCIÓN

La consulta ofrece atención específica a la insuficiencia cardiaca, la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma. "Enfermedades frecuentes y que requieren un seguimiento mantenido en el tiempo", ha dicho la especialista.

García Anadón ha continuado diciendo que "en estos pacientes las revisiones periódicas, cuya frecuencia se adapta a la situación de cada uno, permiten detectar cambios antes de que se produzcan descompensaciones, revisar el tratamiento, mejorar la adherencia y ayudar al paciente a conocer mejor su enfermedad". La prevención es el otro gran eje del servicio. "Encontrarse bien no siempre significa que todo esté bien", ha advertido.

Las revisiones permiten identificar factores de riesgo, alteraciones de la tensión arterial o problemas metabólicos y cardiovasculares que pueden pasar desapercibidos, y actuar antes de que se agraven.

Para ello, se han puesto en marcha cinco programas. Corazón y Diabetes se centran en la prevención y el control de los factores de riesgo cardiovascular y metabólico, especialmente en personas que ya los presentan o tienen antecedentes relacionados. Los programas Mujer +45 y Hombre +50 se adaptan a etapas de la vida en las que aumentan algunos factores de riesgo y ponen el foco en la salud cardiovascular y metabólica, así como en los aspectos propios de cada edad. El programa Sénior, por su parte, busca mantener la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores y detectar de forma precoz sus problemas de salud.

La nueva consulta también realiza el seguimiento de los pacientes que, tras ser atendidos y dados de alta en Urgencias, necesitan un control posterior. En estas visitas se comprueba su evolución, se resuelven dudas, se comunican los resultados de pruebas que se informan días después y se verifica que el paciente ha comprendido las indicaciones recibidas.

"Intentamos que no se quede solo una vez que sale de Urgencias", subrayado la especialista. Estos pacientes reciben la cita directamente desde el Servicio de Urgencias. El resto de personas interesadas pueden solicitarla a través del Portal del Paciente y de la aplicación de Quirónsalud.