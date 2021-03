CGT pide ante el TSJA medidas cautelarísimas contra la resolución para recuperar dos jornadas lectivas por 'Filomena'

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

CGT-Enseñanza ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), con la petición de medidas cautelarísimas, contra la Resolución del Departamento de Educación que modifica el calendario escolar de este curso 2020-2021 para recuperar dos jornadas lectivas tras la suspensión de las clases los días 11 y 12 de enero a causa de la borrasca 'Filomena'.

El sindicato ha manifestado en una nota de prensa que este lunes, 1 de marzo, se ha publicado la Resolución en el Boletín Oficial de Aragón, implementando "dos días laborales más" respecto al calendario escolar negociado el 25 junio de 2020.

Por su parte, han pedido que no se recuperen estas dos jornadas, previstas para el próximo lunes, 8 de marzo, en la provincia de Zaragoza, así como el 5 de abril para Huesca y Teruel y el 30 de abril para todo Aragón.

CGT ha remarcado que el 11 y 12 de enero "no fueron vacaciones, sino que se produjo suspensión de la actividad lectiva por una situación sobrevenida", que no evitó "que el profesorado realizase distintas actividades no lectivas, como reuniones de equipos directivos, de los diferentes departamentos o diversas coordinaciones".

Sin embargo, ahora, el colectivo docente "se ve perjudicado por la mala praxis del Departamento de Educación", cuando "no es justo que la improvisación del consejero del ramo, Felipe Faci, y su equipo la paguen otra vez los mismos", ha esgrimido este sindicato.

A TÍTULO INFORMATIVO

El Secretario de Organización de CGT-Enseñanza, Enrike García, ya expresó su "disconformidad" en la Mesa Sectorial de Educación de Aragón del pasado 25 de enero, cuando "se nos transmitió, a título informativo, y sin estar en el orden del día, que se modificaba el calendario laboral".

Para este sindicato, se vulnera un derecho fundamental puesto que el artículo 28.1 de la Constitución recoge el derecho a la negociación colectiva, que se ha incumplido "gravemente", puesto que la modificación del calendario "se ha debido a una imposición desde la Dirección de Planificación y Equidad".

Además, no se cumple el Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual el calendario laboral "debe de estar sometido a un pacto entre administración y trabajadores" por lo que el representante de CGT ha dicho no entender "como la Administración Pública es incapaz de cumplir su propia normativa".

Desde CGT han reconocido que no les sorprende "nada" la decisión de Educación, "una prueba más de la falta de diálogo y la política de imposición llevada a cabo por Felipe Faci, que una y otra vez incumple aspectos básicos de la Constitución, como el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la salud o el derecho a la educación".