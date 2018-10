CHA confía en que el cambio en la Presidencia de la CHE conlleve una renovación en sus políticas

Publicado 25/08/2018 12:28:36 CET

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha felicitado públicamente a Dolores Pascual por su nombramiento como nueva responsable de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y le ha pedido que sea "capaz de emprender un cambio sustancial en las políticas del agua".

El responsable de Medio Ambiente y Política Hidrológica de CHA, David Félez, ha aseverado que, hasta la fecha, "los planes y proyectos de todos los responsables anteriores del respectivo Ministerio se han basado en el hormigón y el gran pantano, sea Yesa, Biscarrués o Mularroya".

En este sentido, ha considerado que ahora "es el momento de poner el foco de atención en otras políticas como las de restauración territorial de lugares afectados por embalses, como en el caso de Montearagón o Lechago, en planes definitivos para recuperar Jánovas y su entorno, y en recuperar entornos como el Canal Imperial de Aragón a su paso por Zaragoza".

Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo actuaciones para la gestión sostenible destinada a prevenir y paliar los efectos de las riadas que periódicamente afectan a diversos valles aragoneses, como es el caso del Ebro.

"Pedimos también un cambio a favor del medioambiente que permita desestimar proyectos como el de Mina Muga en las Altas Cinco Villas o el de la mina de Borobia por sus afecciones al Aranda y la Comunidad de Calatayud", ha apostillado Félez, para exigir "una nueva política en apoyo a los planes de depuración que no suponga injusticias territoriales y, por supuesto, una actitud proactiva de rechazo a cualquier intento de trasvase de la cuenca del Ebro a otras cuencas".

El responsable de Medio ambiente de CHA ha finalizado diciendo que, "igualmente y en aras de la transparencia", "no estaría de más realizar un gesto que no ha tenido ni uno solo de sus predecesores en el cargo: comparecer en las Cortes de Aragón para exponer planes y proyectos de la Confederación en esta nueva etapa". "Sabemos que no tienen obligación legal, pero consideramos políticamente necesario realizar el adecuado control parlamentario", ha puntualizado.