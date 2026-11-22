Los candidatos de CHA Frente Amplio por Zaragoza Marina Rodríguez y Jesús García en el acto celebrado este domingo en Calatayud. - CHA FRENTE AMPLIO

CALATAYUD (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

CHA-Frente Amplio Aragón ha presentado este domingo en Calatayud sus principales propuestas en defensa de una sanidad 100% pública, universal y de calidad, en un acto en el que han participado Marina Rodríguez, cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, y Jesús García, número 2 de la candidatura, acompañados de representantes de los partidos políticos que forman la coalición.

"En Calatayud, como en tantos municipios de Aragón, sufrimos la falta de especialistas, de médicos de Atención Primaria y unas listas de espera inaceptables. Por eso, proponemos destinar el 8% del PIB a la sanidad pública, reforzar la Atención Primaria y ampliar las especialidades en los hospitales comarcales", ha señalado Marina Rodríguez.

La candidata ha exigido además "una financiación justa para Aragón que contemple el envejecimiento, la dispersión demográfica y el coste real de prestar los servicios públicos. Es imprescindible para construir un Aragón donde poder vivir", ha explicado.

"Hay que garantizar la igualdad territorial en el acceso a la sanidad, vivamos en un pueblo o en una ciudad", ha reclamado Marina Rodríguez, quien apuesta por medidas como "la creación de fondos específicos para garantizar la asistencia sanitaria en el medio rural, incentivos específicos para las zonas de baja densidad de población, o la gratuidad del transporte público rural de lunes a viernes, facilitando el acceso a los hospitales".

LA SANIDAD, "UN DERECHO GARANTIZADO, NO UN NEGOCIO"

Para el candidato Jesús García, "la sanidad debe volver a ser un derecho garantizado y no un negocio para unos pocos. Por eso queremos derogar la legislación que ha facilitado las privatizaciones y poniendo fin a los conciertos que desvían recursos públicos al beneficio privado".

"Apostamos por una sanidad 100% pública, universal y de calidad, capaz de atender a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, sin privilegios ni listas de espera paralelas", ha reiterado para señalar que una de las apuestas de la coalición es ampliar los derechos sanitarios "para que nadie tenga que renunciar a cuidar su salud por motivos económicos".

CHA-Frente Amplio Aragón propone además incorporar a la cartera pública la atención bucodental, las gafas, lentillas y audífonos, además de impulsar un verdadero plan de choque en salud mental con más profesionales en los centros de salud.

"Defendemos que la salud no dependa del código postal ni de la cuenta bancaria, porque la boca, la vista, el oído y el bienestar emocional son derechos, no lujos reservados para quien puede pagarlos", ha concluido.