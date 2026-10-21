CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por la provincia de Teruel para evitar dispersión de voto

Archivo - Imagen de archivo de un Comité Nazional de CHA. - CHUNTA ARAGONESISTA - Archivo

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición CHA-Frente Amplio Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Teruel en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado este miércoles, 21 de octubre, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha justificado la decisión por la necesidad de evitar la dispersión del voto y favorecer una mayoría progresista en las Cortes Generales.

La formación concentrará sus esfuerzos para la Cámara Baja en las circunscripciones de Zaragoza y Huesca, mientras que en Teruel concurrirá únicamente al Senado.

Pueyo ha explicado que la decisión se ha adoptado en un contexto de "extrema polarización" y responde a las peticiones recibidas para que el partido actúe con responsabilidad y generosidad ante la próxima cita electoral.

"Con esta decisión, Chunta Aragonesista ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista, con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado", ha afirmado Jorge Pueyo.

COMITÉ NAZIONAL EXTRAORDINARIO

Por otro lado, Pueyo ha programado la convocatoria de un Comité Nazional extraordinario --máximo órgano entre asambleas-- para este próximo viernes, en el que se elegirá a la persona que encabezará la lista de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por la circunscripción de Zaragoza.

En esta reunión también se decidirá el resto de las personas que representarán a Chunta Aragonesista en las distintas candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre.