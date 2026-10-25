CHA pedirá un respaldo estable y reconocimiento oficial para la Escuela de Violería

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ZARAGOZA 25 Oct. (EUROA PRESS) -

CHA reclama un apoyo institucional estable y el reconocimiento oficial para la Escuela de Violería de Zaragoza, una de las dos únicas escuelas de luthería histórica en todo el Estado, especializada en la construcción de instrumentos musicales de época.

La propuesta se debatirá este martes, 27 de noviembre de 2026, en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón. "Zaragoza fue durante siglos un referente europeo en la construcción de instrumentos de cuerda, y ahora, tenemos la obligación política y moral de asegurar que esta tradición no se pierda. No podemos dejar en manos del azar ni de presupuestos puntuales un legado de tanto valor, ha advertido la portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón y portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras.

En esta línea, ha reclamado al Gobierno de Aragón "un compromiso firme: garantizar una financiación estable, reconocer académicamente los estudios que imparte la Escuela, e integrarla en la red pública de centros de formación artística y técnica".

En la iniciativa de CHA se insta al Gobierno de Aragón a impulsar, en el marco de sus competencias, la autorización de la Escuela de Violería de Zaragoza para impartir las enseñanzas oficiales derivadas del Real Decreto 300/2026, de 8 de abril, por el que se establece el título de Formación Profesional de Grado Superior de Técnico Superior en Diseño y Construcción Artesanal de Instrumentos Musicales de Cuerda.

También, a desarrollar, en colaboración con la Escuela de Violería de Zaragoza y los sectores profesionales implicados, los procedimientos necesarios para el reconocimiento oficial de las competencias profesionales y formaciones impartidas por dicho centro.

Y a establecer una planificación y un calendario de trabajo para la implantación efectiva de estas enseñanzas oficiales en Aragón, incluyendo las necesidades de financiación, instalaciones y personal docente especializado.

Desde CHA han insistido en que consolidar la Escuela de Violería es apostar por el futuro de una tradición que forma parte del ADN cultural de Aragón y de Europa.