CHA reclama un plan estratégico y medidas urgentes para garantizar la viabilidad del sector vitivinícola aragonés

Archivo - El diputado autonómico de CHA Miguel Jaime Angós. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA Miguel Jaime Angós ha registrado una moción en las Cortes de Aragón para instar al Gobierno autonómico de Jorge Azcón a poner en marcha un Plan Estratégico del Sector Vitivinícola Aragonés. La iniciativa se presenta tras la interpelación dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, en el Pleno celebrado este jueves y viernes, 8 y 9 de octubre.

"Esta hoja de ruta debe elaborarse en colaboración directa con viticultores, organizaciones agrarias, cooperativas, bodegas, Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y centros de investigación, con el fin de analizar a fondo la evolución de la superficie cultivada, los costes de producción, los precios y las exportaciones para garantizar la viabilidad económica y territorial del sector".

La iniciativa de CHA pone el acento en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones familiares y profesionales, exigiendo además "un control estricto que garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria". Asimismo, la formación reclama medidas específicas para las explotaciones familiares y para preservar el viñedo tradicional, frenando su abandono por el alto valor paisajístico y económico que aportan al territorio aragonés.

Otro de los ejes fundamentales de la propuesta es la defensa del relevo generacional en el campo, "facilitando la incorporación de jóvenes y la transmisión de explotaciones para evitar la pérdida de superficie productiva".

Finalmente, la moción también plantea reforzar la promoción exterior del vino aragonés, apoyar a las pequeñas y medianas bodegas, potenciar la investigación frente al cambio climático y velar por que cualquier medida de regulación de mercado proteja adecuadamente los viñedos de mayor valor patrimonial.