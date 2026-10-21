La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, apela a la responsabilidad para cuidar de las personas mayores y evitar la soledad no deseada en la iniciativa 'cafés solidarios' - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha apelado a la responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos para cuidar de las personas mayores y evitar la soledad no deseada y combatirla mediante pequeñas acciones en el día a día que están al alcance de todos.

Para visibilizar este problema de la sociedad, Chueca ha participado en la 'Semana contra la soledad no deseada", una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Hospital San Juan de Dios, cuya directora gerente, Berta Sáez, y también la concejal delegada de Familia y del Mayor, Paloma Espinosa, también han participado.

'La semana contra la soledad no deseada" se celebra del 19 al 23 de octubre y durante las mañanas se han organizado cafés intergeneracionales en los que estudiantes de varios colegios de Zaragoza comparten un rato de conversación con personas mayores junto a voluntarios del Hospital San Juan de Dios.

Este miércoles, este cafe se ha trasladado a la plaza de La Seo, donde se han dispuesto varias mesas con cuatro o cinco personas de distintas generaciones que se han conocido y han compartido unos minutos de charla.

Es la tercera edición de esta iniciativa que tiene muy buena acogida por sus participantes y cuyo objetivo es que "esa lacra social que sufren muchas personas mayores, como es sentirse solos y no tener compañía, se pueda combatir", ha subrayado Chueca.

Para lograrlo se llevan a cabo distintas actividades desde el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Hospital San Juan de Dios para "buscar ese intercambio generacional alrededor de un café, que puedan compartir un café personas mayores con personas jóvenes y con los voluntarios".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que esta es una de las actividades más llamativas y originales de esta semana porque se hace al aire libre en el centro de la ciudad, pero "son muchas las iniciativas que se llevan a cabo a lo largo de todo el año, desde la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de los centros de mayores para impulsar esa red de solidaridad, esa red social que son los centros de mayores que hay en casi todos los distritos.

INTERGENERACIONAL

Chueca ha subrayado que estos equipamientos municipales permite que "prácticamente el 10 por ciento de los mayores de la ciudad" participen de forma asidua en las múltiples actividades tanto culturales, deportivas como sociales.

"La mejor forma de combatir esta lacra social y que genera tantos problemas también de aislamiento y de enfermedad mental en las personas mayores es mediante una forma sencilla como esta y con los recursos que desde el Ayuntamiento de Zaragoza ponemos a su disposición", ha opinado.

Para la alcaldesa, este tipo de acciones "es una responsabilidad que tenemos con las generaciones que nos precedieron" al argumentar que Zaragoza es lo que es "gracias a las generaciones anteriores". "Por tanto, tenemos esa obligación de poder combatir la soledad no deseada", ha insistido.

Chueca ha abundado más al señalar que esa forma de acompañar a las personas mayores "forma parte también de la educación familiar" que se transmite a las generaciones más jóvenes.

"La "obligación que tenemos de cuidar a las generaciones mayores y, a su vez, transmitir esa responsabilidad y ese cariño para que nuestros hijos cuiden de sus abuelos y haya una relación estrecha de cariño entre los nietos y los abuelos, que, sin duda, es una de las mejores fórmulas no solamente para combatir la soledad no deseada, sino también para el estímulo emocional de las personas mayores que necesitan ese cariño y esa compañía y que mejor que sus familiares".

Ante las situaciones en las que no hay nietos o no hay familiares desde el Ayuntamiento de Zaragoza "tenemos la responsabilidad de llegar donde a veces la red familiar no está o no llega", ha concluido la alcaldesa.

DOS CAFÉS MÁS

El café solidario de este jueves, 22 de octubre, se trasladará a la avenida Gómez de Avellaneda, 55; y el viernes, 23 de octubre en la plaza San Francisco.

Estos encuentros cuentan con la participación del voluntariado y de profesionales del hospital, así como de centros educativos de la ciudad que se suman a la iniciativa para fomentar la empatía y la solidaridad entre los más jóvenes.

LA SOLEDAD NO DESEADA, UN RETO SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA

La soledad no deseada es una realidad que puede afectar a personas de distintas edades y circunstancias. Visibilizarla y ofrecer respuestas comunitarias constituye uno de los ejes de esta campaña, que reivindica la hospitalidad y el acompañamiento como formas de responder al aislamiento y a la desconexión social.

Además de los cafés solidarios, la iniciativa incluye charlas de sensibilización en centros educativos de Zaragoza, en las que profesionales, personas usuarias y voluntarias del hospital comparten sus experiencias de vida. Estas sesiones permiten al alumnado acercarse a distintas realidades y favorecen la empatía y la reflexión sobre la importancia de acompañar.

El Hospital San Juan de Dios impulsa también proyectos de Aprendizaje y Servicio (APS) en colaboración con colegios e institutos, una metodología que combina contenidos curriculares con acciones solidarias. En esta edición, los proyectos se centran en la soledad no deseada en la población infantojuvenil, promoviendo el compromiso y la participación de los más jóvenes.

CONTINUIDAD Y COMPROMISO

Esta iniciativa forma parte del trabajo de la Obra Social y del voluntariado del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. En 2025, el hospital contó con 121 personas voluntarias, que dedicaron 22.171 horas a sus actividades, y desarrolló 16 programas sociales, con 3.758 personas beneficiarias directas de la Obra Social. Los cafés solidarios y las acciones frente a la soledad no deseada forman parte de este compromiso con el acompañamiento y la creación de vínculos.

La Semana contra la Soledad No Deseada da continuidad a los cafés solidarios celebrados en años anteriores y ha ampliado su presencia a cinco puntos de Zaragoza frente a los tres del año anterior y la única sesión de la primera edición.

Con esta iniciativa, el Hospital San Juan de Dios y el Ayuntamiento invitan a la ciudadanía a participar en espacios de encuentro que recuerdan el valor de escuchar, acompañar y dedicar tiempo a los demás.