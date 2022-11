Chueca cree "sorprendente" que los trabajadores del bus de Zaragoza mantengan la huelga e insiste en que reflexionen

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "sorprendente" el resultado del referéndum de los trabajadores del autobús urbano, que han preferido aumentar los paros parciales a partir del 14 de noviembre, y les ha pedido que reflexionen antes de acometerlos en el periodo de negociación que se abre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

"Nos cuesta entender y respetamos tanto la votación como el resultado del referéndum, pero es llamativo --ha opinado-- que habiendo una propuesta del SAMA, superior a otros convenios del sector, no se haya podido votar por la plantilla, pero si el endurecer los paros".

En declaraciones a los medios de comunicación ha expresado que en el Gobierno de la ciudad "hay decepción y sorpresa" porque "no se entiende" que frente a una subida salarial del 12 por ciento más los pluses hasta llegar al 16 por ciento, desde el 5 de septiembre y que no se aplica en otra empresa o institución, se prefiera seguir con los paros".

Para Chueca es una decisión que perjudica a los usuarios que "sufren" esta negociación desde hace muchos meses, con "largas esperas en las paradas", y también perjudica a los trabajadores, que "verán como lejos de consolidar los incrementos que planteó el SAMA y que podían tenerlos ya en su nóminas prefieren verse afectados con paros que tienen un coste. Es difícil que en el nuevo convenio recuperen lo que pierden con los paros", ha aventurado.

Asimismo, ha añadido que también atañe a la empresa, que pierde facturación, luego "nadie gana", ha resumido para preguntarse "quién gana. Es para reflexionarlo".

Ante la ventana de negociación que se abre hasta el 14 de noviembre en el SAMA, les ha pedido a los trabajadores una reflexión y una "vuelta a la responsabilidad" para ver como pueden llegar a un acuerdo como otros sectores, entre los que ha citado el del transporte, que se ha producido con los mismos mediadores y en el mismo órgano, pero en el caso del autobús urbano después de 85 reuniones "no han sido capaces de llegar a un acuerdo, luego algo falla".

PÉRDIDA DE USUARIOS

Sobre la posibilidad de abrir otra vía de negociación, Chueca ha reiterado que la oficial y la legal es el SAMA y además es la que "funciona" en todos los sectores de Aragón. "Me niego a pensar que sean incapaces de encontrar un solución en el SAMA", ha dicho.

Tras señalar que todas las opciones están abiertas, que no se descarta nada y que está a disposición de las partes para cualquier colaboración, ha añadido que "esas conversaciones no están rotas porque tienen que volver al SAMA después del resultado de la votación del referéndum y hay que dejar que las partes lleguen a un acuerdo".

Asimismo, ha recordado que el SAMA no admite terceras partes, solo empresa y comité porque así está planteado. Aunque no ha barajado reunir a ambas partes porque se sigue el cauce reglamentario, ha precisado que no tiene problema en reunirlos antes de acudir al SAMA.

Por otro lado, ha abundado en que estos paros seguirán perjudicando a la recuperación de los usuarios y ha destacado el esfuerzo de la ciudad por mantener el transporte público tras la pérdida de usuarios derivada de la COVID-19, que "ha abierto un agujero en las arcas municipales que se paga entre todos de más de 12 millones de euros anuales que se arrastra desde hace años".

Natalia Chueca ha comentado que poner impedimentos para recuperar los usuarios es un "problema añadido" en el que pierden todos, por lo que ha instado a una reflexión seria. "No sé hasta qué punto esta situación de bloqueo debería abordarse con una mayor responsabilidad por todas las partes".