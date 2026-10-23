Chueca inaugura la exposición 'Ad Salvatorem' que convierte a Zaragoza en la Capital de la Juventud Cofrade

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado en la Catedral del Salvador, La Seo, la exposición 'Ad Salvatorem', una de las principales citas del XIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado en la Catedral del Salvador, La Seo, la exposición 'Ad Salvatorem', una de las principales citas del XIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), que convierte durante estos días a la ciudad en la Capital de la Juventud Cofrade.

Bajo el lema 'La fe, un pilar inmortal', el encuentro reúne hasta el domingo 25 de octubre a más de 1.600 inscritos, con más de 900 personas llegadas de otras ciudades españolas.

En la inauguración también ha participado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el arzobispo de Zaragoza Carlos Escribano; y el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva.

En su discurso, la alcaldesa ha reconocido el esfuerzo de los jóvenes cofrades zaragozanos para traer a la ciudad esta cita nacional. "Habéis demostrado que hay una juventud comprometida, trabajadora y orgullosa de sus tradiciones, y que el futuro de las cofradías está en las mejores manos", ha afirmado.

Natalia Chueca ha agradecido al arzobispo de Zaragoza la acogida de la exposición en La Seo y a la Junta Coordinadora de Cofradías su trabajo para mostrar la riqueza patrimonial de la Semana Santa en este escenario.

"Abrir las puertas de este espacio es abrir las puertas de la Iglesia a la ciudad", ha señalado, antes de subrayar que "la Semana Santa es patrimonio de todos".

EL CONTENIDO

La muestra ofrece la oportunidad de contemplar de cerca las imágenes devocionales que han acompañado durante generaciones la fe y la vida de Zaragoza.

Natalia Chueca ha destacado que permitirá a los zaragozanos descubrir detalles que el paso de las procesiones no siempre deja apreciar y, a quienes visitan la ciudad, conocer su religiosidad popular: "Sobria y profunda, con la fuerza del sonido de nuestros tambores y bombos, y con el recogimiento de quien reza en silencio al paso de las imágenes devocionales", ha descrito.

La alcaldesa ha resaltado también el significado de celebrar esta exposición en La Seo, un espacio vinculado a la historia de la ciudad y a las coronaciones de los reyes de Aragón. "Zaragoza, con toda su historia, está escrita en estas piedras", ha expresado.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA

En su discurso, Chueca ha vinculado esta exposición con el futuro Museo de la Semana Santa de Zaragoza, una reclamación histórica del mundo cofrade en la que el ayuntamiento trabaja junto a la Junta Coordinadora de Cofradías. "Hoy puedo decir que ese compromiso avanza. Ya hemos elegido el lugar: el antiguo colegio Concepción Arenal. Tras los primeros estudios, ya estamos trabajando en el proyecto, y allí estarán expuestas muchas de estas tallas", ha comentado.

Chueca ha defendido que el futuro museo sea un espacio "vivo" para la difusión, el estudio y la conservación de la Semana Santa, así como para la organización de exposiciones y actividades.

"Quiero que ese museo sea vuestra casa. Una casa desde la que mostraros al mundo, en la que podáis estudiar la Semana Santa y en la que realizar vuestras exposiciones y actividades. Un lugar vivo, hecho por y para el mundo cofrade", ha manifestado.

UN FIN DE SEMANA DE FE, PATRIMONIO Y CONVIVENCIA

La inauguración de 'Ad Salvatorem' abre una programación que combina actos religiosos, formación, convivencia y difusión del patrimonio. La exposición se podrá visitar por los participantes hasta las 16.00 horas del sábado.

La noche de este viernes, a las 21.00 horas, la plaza del Pilar acogerá el acto inaugural del encuentro, precedido de una ofrenda de flores de las delegaciones a la Virgen del Pilar. El programa ofrecerá una muestra de la Semana Santa zaragozana, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2014, junto con jotas, un grupo recreacionista y una representación del Rosario de Cristal.

El sábado tendrá lugar uno de los momentos centrales del JOHC: la procesión extraordinaria que partirá de La Seo a las 18.30 horas. Un Vía Crucis de 23 pasos, desde la Entrada de Jesús en Jerusalén hasta la Resurrección, recorrerá el casco histórico con la participación de unos 220 jóvenes del Grupo JOHC tocando bombos, timbales y tambores.

La jornada incluirá también una ponencia sobre el futuro de las cofradías, la presentación de candidaturas para la próxima sede y un taller de instrumentos tradicionales.

El encuentro concluirá el domingo con una eucaristía de acción de gracias en la Basílica del Pilar, el traslado de San Juan Evangelista a San Cayetano, la lectura de las conclusiones y la proclamación de la siguiente sede.

Con esta cita, Zaragoza abre sus calles, sus templos y su patrimonio a jóvenes de toda España para compartir sus distintas formas de vivir la Semana Santa. "A quienes venís de fuera, bienvenidos a Zaragoza: sentíos como en casa. Y a quienes sois de aquí, sentíos orgullosos de lo que somos y de lo que vamos a construir juntos", ha concluido la alcaldesa.