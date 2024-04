Chueca inaugura una exposición en homenaje a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas de ETA

La alcaldesa ha acusado al PSOE de "contribuir" durante muchos años "al blanqueamiento de la banda terrorista ETA"



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada de la senadora del PP Marimar Blanco, ha inaugurado este miércoles la exposición 'La voz de las manos blancas', en homenaje a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas de ETA, que estará presente en el paseo Independencia hasta el 12 de mayo.

La exposición, a cuya inauguración han acudido también la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; y la concejala delegada de Víctimas del Terrorismo, Ruth Bravo, pretende también reconocer "la tenacidad de la sociedad vasca, que paulatinamente fue encontrando el respaldo de la mayoría de la sociedad española, y a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a aquellos jueces, políticos y ciudadanos en general que arriesgaron sus vidas por la pervivencia del Estado de derecho", ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha recordado los 853 asesinatos, 3.500 atentados y más de 7.000 víctimas "que escribió con sangre ETA en la historia de España, a lo que ha añadido que "Zaragoza no va a blanquear lo que ETA hizo, sino todo lo contrario". "No nos cansaremos de recordar a las víctimas y de señalar a los verdugos que no han pedido perdón", ha aseverado.

Así, ha señalado que esta exposición sirve "para recordar y homenajear a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas", tal y como lo hacen las 12 placas de recuerdo que el Consistorio ha instalado en todos los lugares donde el terrorismo ha actuado en la capital aragonesa.

A ello se suma un jardín en la plaza San Francisco, en un lugar muy concurrido por los jóvenes, con un monolito con la inscripción 'Zaragoza jamás os olvidará', con el objetivo de que "el futuro no se olvide del pasado para escribir el presente".

Marimar Blanco, por su parte, ha agradecido a la alcaldesa de Zaragoza que la ciudad haya decidido realizar esta exposición "a pie de calle" para llegar "a toda la ciudadanía", incidiendo en la misma idea de Natalia Chueca de "la importancia de blanquear a Bildu, que son los herederos de ETA".

La hermana de Miguel Ángel Blanco también ha querido destacar la estrecha relación de su familia con esta capital aragonesa porque "fue la entonces alcaldesa de Zaragoza Luisa Fernanda Rudi quien nombró a Miguel Ángel hijo predilecto de la ciudad".

CRÍTICAS A PSOE Y BILDU

La alcaldesa de Zaragoza ha aprovechado el acto para acusar al PSOE de "contribuir durante muchos años al blanqueamiento de la banda terrorista ETA", así como "al olvido" del terrorismo y al "blanqueamiento" de Bildu.

En este sentido, ha recordado que los socialistas han pactado con la formación 'abertzale' una ley de memoria democrática "que básicamente borra el pasado y es una amenaza para las familias de las víctimas".

"Se está haciendo una manipulación de la historia y se está escribiendo otra historia en los libros de texto", ha asegurado Chueca, quien ha agregado que todo ello sucede "con el consentimiento del Partido Socialista, para poderse mantener en el Gobierno y que Pedro Sánchez siga durmiendo en Moncloa, porque hoy gobierna en España con los votos de Bildu".