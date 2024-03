Chueca invita a las empresas a sumarse a la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras con Fundación CIRCE

ZARAGOZA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha ratificado el compromiso del Ayuntamiento de avanzar en sus políticas de sostenibilidad ambiental, desde su posición liderazgo en Europa como una de las 100 ciudades que forman parte de la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras en 2030 y ha animado al tejido empresarial a que se sumen con el apoyo de socios como el centro tecnológico CIRCE.

La capital aragonesa está siendo una referencia a nivel europeo por sus políticas de sostenibilidad, tal y como han reconocido las entidades nacionales e internacionales presentes en el evento "Zaragoza a la vanguardia de la neutralidad climática en Europa", celebrado en Etopia y que ha clausurado la alcaldesa.

"El objetivo de neutralidad climática no se conseguirá sin la vinculación de todas las empresas, grandes y pequeñas. Comprendiendo que las pymes y los autónomos no tienen las mismas facilidades ni medios que las grandes compañías para hacer frente a esta transformación, hemos acordado que CIRCE acompañará a estos pequeños empresarios con labores de asistencia y asesoramiento para que no se queden fuera de la carrera hacia la neutralidad climática", ha explicado Chueca.

"Cada pequeño gesto cuenta" ha subrayado la alcaldesa al argumentar que si cada una de las 21.000 pymes de la ciudad añade un coche, una furgoneta o una motocicleta eléctrica a su flota, al final, sumando esfuerzos, habrá 21.000 vehículos eléctricos en las calles de Zaragoza. "Necesitamos la implicación de todo el mundo: grande y pequeños", ha enfatizado.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones durante el evento 'Zaragoza a la vanguardia de la neutralidad climática en Europa', que se ha celebrado en Etopia con la participación de CIRCE-Centro Tecnológico, CEOE Aragón, el Centro Español de Innovación en Cambio Climático --perteneciente a la iniciativa europea EIT Climate-KIC-- y empresas como Schneider, Grupo Indigo, Ferrovial, Saica, Linamar Light Metals Zaragoza y Eboca.

La inauguración ha corrido a cargo de la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento, Blanca Soláns. Chueca ha destacado el rol de Zaragoza como una de las 'ciudades faro' seleccionadas por la Comisión de Europea para servir de motor e inspiración en los procesos de descarbonización, y ha invitado al tejido empresarial a sumarse a la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras para acelerar el proceso de transición energética, posicionarse como líderes en innovación y sostenibilidad y prepararse para el futuro.

CASOS DE ÉXITO

En este sentido, el CEO de CIRCE-Centro Tecnológico, Andrés Llombart, ha expuesto varios casos de éxito de descarbonización en base a los cinco pilares fundamentales del plan de acción de la Misión de Zaragoza: proyectos de ciudad inteligente, movilidad sostenible, eficiencia y energías renovables, agua y soluciones basadas en la naturaleza y economía circular.

"La descarbonización no es una moda, es una estrategia de futuro rentable que no solo permite ahorrar costes; también facilita un mayor acceso a posibles financiaciones y la participación en fondos competitivos europeos; la adaptación a futuras normativas, el desarrollo de nuevos modelos económicos basados en la economía circular y fortalecer la responsabilidad corporativa", ha apuntado Llombart.

ADHESIÓN A EIT CLIMATE-KIC

En la misma jornada, la alcaldesa Natalia Chueca ha ratificado la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza a la Comunidad de Conocimiento e Innovación EIT Climate-KIC, una iniciativa de la Comisión Europea que se configura como centro de formación enfocado al emprendimiento y el cambio climático.

Chueca ha suscrito el documento de adhesión junto a la CEO de esta institución. Kirsten Dunlop, que cuenta con unas 200 organizaciones asociadas, entre universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas.