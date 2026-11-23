Isabel Casasús ha participado en un debate en Bélgica sobre las oportunidades y desafíos del sector vacuno en Europa. - CITA

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nivelles (Bélgica) acogió el pasado 12 de noviembre una jornada dedicada a analizar los principales desafíos y oportunidades del sector vacuno, en la que participó Isabel Casasús, investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y vicepresidenta de la Animal Task Force.

El encuentro, organizado por la Agencia Valona para la Promoción de una Agricultura de Calidad, junto con Provacuno y el medio especializado belga Le Sillon Belge, reunió a expertos y profesionales de la cadena de valor para debatir sobre sostenibilidad, competitividad y perspectivas de futuro de la producción de vacuno de carne en Europa.

El objetivo del encuentro fue favorecer el intercambio de perspectivas entre distintos actores del sector, desde la investigación y la producción ganadera hasta la representación institucional y las políticas europeas. Participaron también como ponentes Benoit Cassart, eurodiputado, ganadero y copresidente del Intergrupo de Ganadería Sostenible del Parlamento Europeo, y Philippe Mattart, director general de la Agencia Valona.

Durante su intervención, Isabel Casasús destacó la gran diversidad de sistemas de producción de vacuno existentes en España y en Europa, desde sistemas extensivos ligados al aprovechamiento de pastos y recursos naturales hasta modelos más intensivos de alta eficiencia productiva. En este sentido, defendió que esta diversidad constituye una de las principales fortalezas del sector europeo, ya que permite adaptarse a diferentes condiciones climáticas, territoriales, socioeconómicas y de mercado, al tiempo que contribuye a reforzar su resiliencia frente a los retos futuros.

Abordó también los efectos del cambio climático, especialmente en las regiones mediterráneas, donde el aumento de las temperaturas y las sequías más frecuentes afectan ya a pastos y rebaños y obligan a adaptar las estrategias de manejo. Entre las respuestas del sector destacó la optimización de la alimentación animal, con uso de recursos locales y subproductos agroindustriales, y la incorporación de herramientas de digitalización y ganadería de precisión.

Respecto al papel de la investigación y la innovación para avanzar hacia sistemas ganaderos más sostenibles, se resaltó el potencial de las mejoras en genética, nutrición y reproducción para reducir el impacto ambiental de la ganadería y aumentar a la vez su eficiencia y competitividad. Además, se destacó la importancia de la colaboración entre la ciencia, el sector y los responsables políticos para acelerar la adopción de soluciones innovadoras.

CUESTIONES ABORDADAS

El debate abordó la evolución de las políticas agrarias europeas y los desafíos asociados al relevo generacional, así como la rentabilidad de las explotaciones y la necesidad de reforzar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación y comercialización de los productos.

Los conferenciantes coincidieron en que el futuro del sector dependerá de su capacidad para combinar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica y una contribución social reconocida. Por ello, subrayaron la necesidad de comunicar de forma más eficaz y transparente la realidad de la producción ganadera europea: trasladando a los consumidores y a la sociedad información rigurosa, contrastada y basada en evidencias científicas sobre sus impactos; pero también sobre su contribución a la producción de alimentos, el mantenimiento del tejido rural, la conservación de paisajes y la biodiversidad.

La jornada concluyó con una activa participación del público, más de un centenar de productores de vacuno, representantes de organizaciones profesionales agrarias y medios de comunicación especializados. El debate puso de manifiesto el interés del sector por construir respuestas compartidas a los desafíos económicos, sociales y ambientales que marcarán su evolución en las próximas décadas.