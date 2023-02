Clemente Sánchez-Garnica, posible candidato del PAR a la Alcaldía de la capital aragonesa

ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, podría ser el candidato de la formación a la Alcaldía de Zaragoza, "una ciudad fundamental en Aragón y en España, porque es referente en muchos aspectos".

Así lo ha confirmado el propio Sánchez-Garnica en un acto de su partido celebrado este sábado en Calatayud, indicando que el Comité Municipal de Zaragoza le ha propuesto encabeza la candidatura al Ayuntamiento de la ciudad.

"Yo no tenía intención alguna de presentarme a ninguna candidatura, ni autonómica ni municipal, no porque no tuviera interés, sino porque creo que mi función en este momento consiste en ayudar a los candidatos, candidatas y a toda la gente del PAR para intentar llevar este partido al Congreso que ya tenemos convocado para los días 22 y 23 de julio", ha manifestado el presidente del partido.

Sánchez-Garnica ha apuntado que el Comité Municipal de Zaragoza adoptará el acuerdo el lunes, pero todavía cuenta con casi una semana de plazo para decidirse, puesto que se ha fijado el plazo del 3 al 7 de marzo para presentar candidaturas a las primarias del PAR.

El dirigente del PAR ha restado importancia a quien encabece la lista, agregando que su única condición para ello "es que haya un equipo de gente que defienda la importancia que tiene Zaragoza".

En esta línea, ha añadido: "Somos pocos en la ciudad de Zaragoza, pero los pocos que estamos merecen la pena, y yo con gente normal voy a trabajar, pero no con gente tóxica".