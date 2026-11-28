ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre de Zaragoza celebra este fin de semana su XII Rastrillo Solidarioen la Casa de Hermandad, ubicada en la Calle Manuela Sancho, 43 duplicado.

Este rastrillo, que a lo largo de los años se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario solidario de la cofradía y de los rastrillos propios de estas fechas navideñas, representa una ocasión única para unir convivencia, servicio y compromiso social.

Tras su apertura este viernes, en la jornada de este sábado ha funcionado por la mañana y en la sesión de tarde tiene previsto abrir de 17.30 a 20.00 horas, mientras que este domingo 29 estará abierto de 10.00 a 13.30 horas.

La recaudación íntegra del rastrillo se destinará a la Asociación Estelar, entidad sin ánimo de lucro de Zaragoza que trabaja para humanizar visualmente las unidades de cuidados intensivos infantiles (UCI pediátricas y neonatales).

Cada artículo adquirido y cada aportación realizada se convertirán en un apoyo directo para quienes más lo necesitan, reflejando la profunda vocación de ayuda al prójimo que define a la cofradía de La Humildad y Dulce Nombre.

Para este sábado la cita señalada es el Concierto de Santa Cecilia 2026 --20.15 horas, en la Iglesia de Santa Mónica, ubicada en la calle Doctor Palomar, 53, sede canónica de la hermandad.

Será un concierto de órgano por Carlos González, quien ofrecerá una velada musical llena de belleza, emoción y espiritualidad, bajo el titulo Música para el año Litúrgico. El donativo recaudado --10 euros la entrada hasta completar aforo-- durante el concierto también se destinará íntegramente a fines benéficos propios de la bolsa de Caridad de la cofradía.

El Hermano Mayor, Alejandro Á. Longines, ha destacado la importancia de esta cita dentro de la programación cultural y solidaria de la Hermandad: "Con el concierto Música para el año litúrgico queremos ofrecer una propuesta que nos permita acercarnos a la riqueza de la música sacra y comprender cómo la música ha acompañado, a lo largo de los siglos, la oración y la celebración de la fe".

"Para nosotros, ha subrayado, es especialmente significativo contar con Carlos González Martínez, organista titular de la parroquia de San Pablo y hermano de nuestra Corporación, cuya trayectoria y conocimiento del patrimonio musical constituyen una oportunidad extraordinaria para disfrutar de este concierto".

Asimismo, ha subrayado la vinculación de esta iniciativa con el XII Rastrillo Solidario: "Entendemos que la vida de una Hermandad no puede quedarse únicamente en sus cultos y manifestaciones públicas de fe. Debe traducirse también en compromiso, cercanía y ayuda a quienes más lo necesitan".

"Por eso, prosigue, hemos querido vincular esta cita musical a nuestro Rastrillo Solidario, destinando íntegramente lo recaudado a la Bolsa de Caridad de la Hermandad y a la Asociación Estelar, que desarrolla una labor admirable acompañando a bebés prematuros y a sus familias y haciendo más humano y acogedor el entorno hospitalario".

Por último, ha animado a hermanos y ciudadanos a participar en esta convocatoria: "Nos gustaría que quienes se acerquen puedan disfrutar de la música, pero también sentirse parte de una iniciativa que tiene un propósito mucho mayor. La cultura, la fe y la solidaridad pueden caminar juntas, y este concierto es una buena muestra de ello".