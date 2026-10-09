La Comisión de Patrimonio Cultural de Huesca autoriza el desmontaje y traslado de las pinturas profanas a Sijena

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca ha autorizado este viernes, en sesión extraordinaria de su pleno, los trabajos de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas que se exhiben en la actualidad en la sala 17 del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), hasta su lugar de origen, el Monasterio de Sijena.

La comisión, que se ha celebrado en el Museo de Huesca, ha analizado la documentación remitida por el MNAC al respecto para poder autorizar los trabajos, que llevará a cabo la empresa SIT, contratada por el museo a tal efecto. Los miembros de la comisión han considerado que la documentación enviada por el MNAC responde a las reiteradas solicitudes realizadas por el Gobierno de Aragón para conocer en detalle cómo se llevarían a cabo las labores para el regreso de las pinturas.

Se han estimado adecuados los procedimientos descritos e incorporados en el cronograma presentado por la empresa SIT para llevar a cabo las actuaciones, si bien se advierte de que estos trabajos deberán ser siempre consensuados con los técnicos designados por el Gobierno de Aragón, a quienes se deberá informar de cada acción con la suficiente antelación.

De este modo, la comisión ha estudiado este viernes la información remitida por el museo sobre el estado actual de las pinturas; la propuesta de actuación sobre el conjunto, incluyendo el procedimiento de desmontaje, el sistema de embalaje y el sistema de transporte; se ha revisado la información sobre la empresa adjudicataria de los trabajos, SIT; la propuesta de cronograma de las actuaciones y la copia de la póliza del seguro mediante la fórmula 'clavo a clavo' para posibilitar las actuaciones y el traslado de las obras.

REGRESO A ARAGÓN

Tal y como ha manifestado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la autorización de la Comisión "es el preámbulo para el regreso de todas las pinturas". Ha añadido que "la vuelta de las pinturas de Sijena reafirma la fuerza de la razón y del derecho, y devuelve a nuestra comunidad lo que le pertenece por historia y por justicia".

Vaquero ha argumentado que "el regreso de las pinturas profanas es un éxito del trabajo colectivo, de la sociedad aragonesa que ha reivindicado el cumplimiento de nuestros derechos culturales y el retorno de las pinturas; un éxito del trabajo técnico, que ratifica que la vuelta de las obras es posible, pero que, además, no hay diferencias con las pinturas de la Sala Capitular, que también pueden y deben regresar".

Asimismo, ha resaltado el "éxito del trabajo jurídico" desarrollado durante años para posibilitar el retorno de las pinturas. "Las pinturas profanas regresarán con carácter inmediato, pero veremos también la vuelta de las pinturas de la Sala Capitular", ha aseverado.

En este sentido, la vicepresidenta ha advertido de que la comunidad no va a tolerar la división de su patrimonio y ha recordado que la juez dio el pasado 10 de abril un plazo de 56 semanas al MNAC para la devolución de las pinturas de la Sala Capitular. "El tiempo sigue pasando y el museo no está cumpliendo con ese mandato judicial", ha observado. Por su parte, Aragón no ha dejado de trabajar y de tender la mano para facilitar la vuelta de todo su patrimonio. "Como hemos conseguido con las profanas, también las pinturas religiosas regresarán", ha finalizado diciendo.