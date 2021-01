El consejero de Urbanismo de Zaragoza se afilia a Cs, "un proyecto sólido" y de centro por "la tercera España"

ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, se ha afiliado a Ciudadanos, "un proyecto sólido" y de centro basado en "la tercera España", según ha manifestado este lunes en una rueda de prensa en la que el lider regional de este partido, Daniel Pérez Calvo, ha puesto de relieve su "talento y capacidad".

Pérez Calvo ha presentado a Serrano tras presidir la reunión telemática de la Junta Directiva Regional y del plenario del Comité Autonómico.

Víctor Serrano, que concurrió a las últimas elecciones municipales como número 2 al Ayuntamiento de Zaragoza como independiente, ha afirmado que Cs es "un proyecto de centro, reformista, sólido" y constituye "un referente sólido en las políticas a aplicar".

"No creemos en las dos Españas", ha aseverado Víctor Serrano, quien ha añadido que "hay una tercera España desde el centro" y ha elogiado la aportación de Cs, en el ámbito autonómico y municipal, a "la estabilidad institucional" en "un momento dificilísimo para gestionar", en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza tanto en la gestión del día a día como en el impulso a los proyectos estratégicos.

El consejero municipal de Urbanismo cree en el proyecto nacional de Cs y también en la iniciativa de Daniel Pérez Calvo, "en la misma línea" de "utilidad" y visión de "centro". Se ha puesto a disposición de Cs y su grupo municipal.

Serrano ha descartado ocupar, por ahora, ningún cargo orgánico, poniendo de relieve la "trayectoria" consolidada de este partido en la ciudad y la Comunidad Autónoma. Ha comentado que "hace tiempo" ya tenía la idea de afiliarse y ha comparado la situación previa a la de las parejas estables no casadas, indicando que su relación con el partido naranja "no ha nacido ayer".

También ha dicho que en España es necesario "mucho sosiego" y ha defendido "una visión centrada de las cosas, huyendo del ruido" y atendiendo a las demandas de los ciudadanos, agregando que "tenemos un horizonte electoral pronto en Cataluña primero y es un gesto intentar aportar".

Daniel Pérez Calvo ha manifestado su "alegría" por la afiliación de Serrano, observando que, aunque concurrió como independiente a las elecciones municipales, no ha sido "neutral", ahora ha considerado que ha llegado el momento de afiliarse y "ya está de lleno en el partido". "Lo importante es que los equipos crezcan aportando gente con ganas de trabajar", ha aseverado.

SITUACIÓN GRAVE

Por otra parte, Daniel Pérez Calvo ha dicho que la situación de Aragón y del conjunto de España es "grave" y ha avanzado que Cs Aragón continuará trabajando "en la misma dirección" que hasta ahora, haciendo "lo que creemos que es correcto, por encima de intereses personales o de partido". Ha recordado que su grupo parlamentario apoyó los Presupuestos autonómicos de 2021 tras negociar las "líneas naranjas" con Cs para que Aragón alcance "la estabilidad social y económica".

"Estamos todavía en la cresta de la ola", ha opinado Pérez Calvo, a cuyo juicio este es un buen momento de presentar iniciativas, de forma que Cs no será "ajeno a la crítica", pero no se abonará "al no es no, a la crítica permanente sin aportar argumentos propositivos", sino señalando siempre qué haría este partido para que todos salgan beneficiados.

"Tenemos un proyecto sólido en toda España", ha manifestado Pérez Calvo, quien ha expresado que Cs "es el espacio real de centro moderado, reformista, sensato y liberal, donde uno no es, sino que uno está y arriesgándose a recibir tortas por todos lados".

Cs "no es un espacio de centro donde uno pudiera venir por conveniencia", sino que es un partido que trabaja para "romper bloques y, desde el sentido común, poder avanzar e ir afrontando esta doble crisis tan grave, tan tremenda, en breve una crisis social".

CANDIDATURA DE ILLA

En otro orden de cosas, Daniel Pérez Calvo ha considerado que la decisión de Salvador Illa de dimitir como ministro de Sanidad para concurrir a las elecciones autonómicas de Cataluña como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat "llega tarde".

A preguntas de los medios de comunicación, ha dicho que Illa lleva 25 días "como ministro 'juez y parte", creándose una "situación esperpéntica".

A juicio de Pérez Calvo, es "una barbaridad" que Cataluña celebre sus elecciones autonómicas durante este momento de la pandemia. También ha afirmado que el Gobierno central está gestionando "mal" y "con muchas lagunas" este episodio "tan triste".