La Copa del Mundo de Fútbol se expondrá en el Ayuntamiento de Zaragoza los días 18, 19 y 20 de octubre

El concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo conquistada por la selección española de fútbol se podrá contemplar en el Ayuntamiento de Zaragoza durante tres días, del domingo 18 al martes 20 de octubre, en el marco de la exposición 'Reyes del Mundo', una experiencia inmersiva que permitirá a los aficionados revivir el camino de España hasta proclamarse campeona del mundo.

El concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, ha informado de esta iniciativa en una rueda de prensa acompañado por el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba. La exposición se instalará en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de octubre, y el martes 20 el trofeo podrá visitarse también en el zaguán de entrada de la planta baja de la Casa Consistorial, con acceso libre.

El domingo 18, la exposición abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 horas. El lunes 19, el horario será de 14.00 a 20.00 horas. En ambas jornadas, el acceso se organizará por estricto orden de llegada y será necesario registrarse en el propio Ayuntamiento, siguiendo las indicaciones 'in situ' de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El martes 20 de octubre, la Copa del Mundo permanecerá expuesta en el zaguán de entrada de la planta baja del Ayuntamiento, de 10.00 a 20.00 horas, de forma ininterrumpida. En este caso, el acceso será libre, sin necesidad de registro y por orden de llegada, hasta completar el horario establecido.

HITO

Zaragoza vivió este hito histórico de la selección española con retransmisiones en pantalla gigante habilitadas por el Ayuntamiento, que reunieron a miles de aficionados.

Tras la convocatoria de más de 5.000 personas en el Pabellón Príncipe Felipe para seguir el partido de octavos de final ante Portugal, la Plaza del Pilar se convirtió en el principal punto de encuentro para animar al equipo nacional. Más de 9.000 personas se congregaron allí para ver el encuentro de cuartos de final frente a Bélgica y más de 10.000 siguieron la semifinal contra Francia.

La celebración de la final, que reunió a más de 32.400 personas en la Plaza del Pilar, dejó una imagen para el recuerdo de emoción, alegría colectiva, convivencia y civismo.

OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR

La visita de la Copa del Mundo a Zaragoza incluirá también una ofrenda del trofeo a la Virgen del Pilar, organizada por la RFEF. El acto tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a las 11.45 horas, con la participación del presidente de la Federación, Rafael Louzán, y autoridades de la ciudad y de Aragón.

El encuentro institucional comenzará en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el marco de la inauguración de la exposición 'Reyes del Mundo'.