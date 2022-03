Las Cortes de Aragón expresan su "compromiso y solidaridad" con el pueblo ucraniano

ZARAGOZA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde una proposición no de ley del PP para expresar "el compromiso y solidaridad" con el pueblo ucraniano ante la invasión rusa, que comenzó hace justo un mes.

De esta manera, el Parlamento aragonés ha mostrado su respaldo a las acciones del Gobierno de España para poner fin a la guerra en Ucrania y la determinación con la defensa de los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

La proposición no de ley, defendida por Marián Orós (PP), ha contado con una enmienda presentada por IU, que ha sido transaccionada, y otra 'in voce' de VOX, que no ha recabado el acuerdo de todos los grupos y, por tanto, no ha podido ser aceptada.

De esta manera, el texto ha quedado compuesto por un total de seis puntos, que han sido votados por separado. La Cámara ha apoyado por unanimidad la mayoría del texto, con excepción de los dos primeros puntos relacionados con el suministro de material de guerra y el apoyo de las actuaciones del Gobierno junto a la OTAN para poner fin al conflicto, que han registrado algunas discrepancias por parte de los grupos parlamentarios.

En cuanto al primer punto, ha sido respaldado por todos los grupos excepto por Podemos y VOX, que se han abstenido, e IU, que ha votado en contra; y el segundo, ha recibido el voto en contra de VOX e IU, la abstención de Podemos y el apoyo del resto de las formaciones políticas, es decir, del PSOE, PP, Ciudadanos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés.

El Parlamento ha respaldado "la decisión del presidente de la nación española de ayudar al pueblo y al gobierno de Ucrania suministrando a sus Fuerzas Armadas material de guerra ofensivo con el que puedan defenderse de la injustificable agresión bélica que están sufriendo por parte del ejército ruso".

Asimismo, ha expresado su apoyo a cuantas actuaciones lleve a cabo el Gobierno de España, junto a los aliados de la OTAN y de la Unión Europea, "para poner fin cuanto antes a esta salvaje invasión de un estado soberano y democrático".

INTEGRIDAD TERRITORIAL

Las Cortes han reafirmado el respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o lingüística de acuerdo con los artículos 1. a). I. y 1.a). IV del Acta Final de Helsinki.

También ha expresado "el más firme compromiso con la defensa de los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y la Carta de derechos fundamentales de la UE y exhortan a su respeto y protección en Ucrania, especialmente en materia de derecho Internacional Humanitario".

Además, la Cámara ha expresado "su compromiso y solidaridad con Ucrania y con el pueblo ucraniano", haciéndolo extensivo a "los más de 112.000 mil ucranianos que residen en España", por lo que ha solicitado que el Gobierno nacional negocie lo antes posible en Bruselas un plan de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana, así como un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyen de la guerra.

Por último, ha instado al Gobierno de Aragón a desarrollar cuántas acciones estén en su mano para desplegar medidas eficaces de acción humanitaria y para canalizar la solidaridad del pueblo aragonés con el pueblo ucraniano.

EJEMPLO DE LUCHA Y DIGNIDAD

La diputada del PP Marian Orós ha afirmado que Ucrania "es un ejemplo de lucha y dignidad" y ha recordado que hoy hace un mes "que un tirano déspota invadió Ucrania infringiendo todas las normas del Derecho internacional" con "consecuencias imprevisibles", a lo que ha añadido "que la democracia, la libertad y la prosperidad no intocables y deben ser defendidas".

Ha apostado por "restablecer la paz" aportando, en el seno de las organizaciones internacionales "todas las medidas necesarias, incluyendo los recursos materiales y militares", manifestando su apoyo a todas las actuaciones del Gobierno de España de acuerdo con la UE y la OTAN.

Orós ha propuesto elaborar un plan europeo de ayuda humanitaria porque "está en juego nuestro modelo de sociedad", tras lo que ha hecho hincapié en que "la invasión rusa está destrozando ciudades enteras".

El diputado del PSOE Enrique Pueyo ha apuntado que el Gobierno de Aragón ha ofrecido 2.000 plazas de alojamiento para refugiados y ha emplazado a proteger, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía, a los menores que llegan solos a España.

Desde Cs, Beatriz García ha reafirmado el compromiso de su partido con el Derecho internacional, cuyas normas "está infringiendo" Vladimir Putin, alertando de que la guerra de Ucrania constituye "una amenaza contra toda Europa y la democracia".

En representación de Podemos, Itxaso Cabrera ha reclamado "actuar con contundencia" porque "la guerra no traerá nada bueno" y ha manifestado su "solidaridad hacia el pueblo ucraniano", tras lo que ha apostado por "la diplomacia como principal tarea".

LA EUROPA DE LOS PUEBLOS

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha defendido "la Europa de los pueblos, democrática y solidaria" y ha propuesto dar "una respuesta unánime", tras lo que ha celebrado que "la UE ha actuado rápido".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha urgido a "fortalecer la UE como comunidad de naciones libres que cooperen y aúnen sus esfuerzos, no una UE al margen de las naciones que la componen". A su juicio, el Gobierno de España "ha actuado mal".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha manifestado su apoyo a la iniciativa y ha recordado que la crisis de Ucrania "afecta al mundo entero, también a nivel institucional", recomendando tomar decisiones en el marco de la UE y la OTAN.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que Europa "no tiene política de seguridad compartida, ni entidad para imponerse entre los dos grandes bloques que están detrás de este conflicto".