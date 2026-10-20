Las Cortes de Aragón instalan sensores para reforzar la conservación preventiva de la Aljafería

La actuación se enmarca en Aljafería Viva, una iniciativa para preservar y mejorar el patrimonio y mantener vivo el legado de todos. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han instalado seis sensores electrónicos para monitorizar la evolución de seis grietas verticales localizadas en los tramos norte y oeste de la contraescarpa del foso del Palacio de la Aljafería. La actuación forma parte de Aljafería Viva, la iniciativa impulsada para reforzar la preservación, conservación y mejora de este patrimonio histórico.

Los dispositivos, uno por cada grieta, registran automáticamente las variaciones en su apertura con una precisión de 0,01 milímetros y transmiten las mediciones a una plataforma digital que permite consultar y comparar la evolución de los seis puntos de control.

El objetivo es conocer mejor el comportamiento de los muros, comprobar si las grietas experimentan variaciones relacionadas con los ciclos diarios o estacionales y detectar si existe una tendencia de apertura acumulada a lo largo del tiempo. Para ello, los datos podrán contrastarse con los registros de temperatura y precipitaciones de la zona.

Este seguimiento complementa las inspecciones técnicas y permitirá disponer de información objetiva para identificar posibles cambios con antelación y orientar las decisiones sobre futuras actuaciones de conservación.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha destacado que "la conservación de la Aljafería exige una labor constante, rigurosa y orientada al futuro. Con Aljafería Viva incorporamos herramientas que nos ayudan a cuidar mejor nuestro patrimonio y a preservar un legado que pertenece a todos".

Con esta iniciativa, las Cortes de Aragón avanzan en un modelo de mantenimiento preventivo que combina innovación y conocimiento técnico para proteger la Aljafería y transmitir su valor a las generaciones futuras.