Cs cree que el presupuesto de Aragón de 2021 "no dará mucho margen de maniobra" y lo "difícil" será gestionarlo

ZARAGOZA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha considerado que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2021 "no dará mucho margen de maniobra" y será "relativamente fácil hacerlo", aunque lo "difícil" será gestionarlo para llevarlo a la práctica.

"Nos gusta el planteamiento inicial de no que no haya subida de impuestos y dedicarlo a gasto social". Este punto de partida es del agrado de Cs ha indicado Daniel Pérez Calvo quien ha contado que tiene contacto "permanente" con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán para compartir impresiones.

No obstante, ha puntualizado que del presupuesto de Aragón para 2021 no han hablado porque falta por conocer el techo de gasto no financiero que permita saber el dinero del que se dispondrá para establecer prioridades.

Sobre las 273 medidas del Plan de reconstrucción ha dicho que habrá que hacer una prelación sobre la importancia o urgencia en su aplicación, y ha abogado porque se plasme el capítulo destinado a las ayudas a los autónomos y pequeñas empresas para que "no se hundan".

"Todo lo que sean créditos a bajo interés, avales para sostener negocios, agilizar planes de digitalización o llevar banda ancha, debe ser lo prioritario junto a la atención sanitaria y el control de la evolución de la pandemia".

Pérez Calvo ha defendido la colaboración público privada sobre la que ha indicado: "me consta que Lambán se ha quitado los prejuicios porque no se puede hacer sectarismo, ni asquitos con lo privado y debe confluir todo en un punto que es el interés general".

PGE

Acerca del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este martes ha dado a conocer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, el portavoz parlamentario de Cs ha confiado en que "lleguen a Aragón cifras realistas".

En rueda de prensa, Daniel Pérez Calvo ha incidido en que, al igual que el presupuesto de la Comunidad Autónoma, "tienen que venir cifras realistas que respondan a las necesidades propias de la especificidad de Aragón" como la baja densidad poblacional y el envejecimiento que supone un mayor coste de los servicios.

A su entender, los PGE tienen que ser de "reconstrucción, de emergencia, útiles y centrados en la realidad, además de moderado", y ha recalcado que el Gobierno de España "no puede entrar en chantajes" de los independentistas.

El portavoz de la formación liberal ha trasladado su total confianza en que Cs "seguro que estará dispuesto a apoyar medidas que respondan a lo que España necesita que son ayudas directas a las familias y autónomos, con una presión fiscal mínima y pensar en el interés común y no en intereses particulares o de partido".