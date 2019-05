Cs promete "no poner trabas" y "rebajar al máximo la presión fiscal" a los emprendedores del medio rural

Publicado 15/05/2019 11:58:22 CET

HUESCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, se ha comprometido este miércoles a "no poner trabas" y "rebajar al máximo la presión fiscal" a aquellas personas que deseen emprender en el medio rural. Ha apostado, asimismo, por impulsar la agroindustria para asentar población.

Daniel Pérez ha elegido la festividad de San Isidro, patrón de los labradores, del medio rural y del campo, para acercarse hasta la granja familiar Villa Villera en la localidad de Sieso, en la provincia de Huesca.

"Es una gozada estar en el medio rural, en Huesca, en esta explotación que es un símbolo y referente de lo que puede ser el futuro de Aragón a través de la agroindustria".

En declaraciones a los medios de comunicación ha indicado que se ha hablado mucho de la automoción, que es un sector fundamental, pero ha avanzado que desde el próximo Gobierno de Aragón, "en el que va a estar Cs, se va a apostar decididamente por la agroindustria" al argumentar que mueve 15.000 empleos, pero muy por debajo de la media nacional. A su parecer, "va a ser determinante en el gran objetivo que es asentar población y que la gente no se vea obligada a irse".

FISCALIDAD

Para el candidato de Cs, lo más importante" es no poner trabas. "Yo veo a la gente del campo preocupada cuando ve que se enfrenta a poner en marcha una iniciativa empresarial de cualquier tipo por los papeles que le va a pedir la administración o lo que va a necesitar"

Para facilitar esta situación, Daniel Pérez ha anunciado que "serán todo facilidades para ayudar a que la gente emprenda, que tenga iniciativa, sobre todo, con las últimas tecnologías en banda ancha para que no tener acceso a Internet y telefonía de ultima generación no sea un impedimento".

Sobre los aspectos fiscales ha puntualizado que no solo se circunscriben a este tipo de iniciativas, sino, en general, a todo el ámbito rural.

"Vamos a rebajar al máximo la presión fiscal para que el hecho en sí de ser emprendedor o de iniciar una aventura empresarial en territorios, que no siempre son todo lo amables que uno desearía, no tenga que sumar la carga impositiva, bajaremos impuestos y facilitaremos el acceso a nuevas tecnologías, no solo con ayuda económica, sino los gastos que te puedas evitar"