Cubero (ZeC) sostiene que Sánchez es un "golpista" porque "apoya la injerencia imperialista" de EEUU

Publicado 28/01/2019 13:55:28 CET

ZARAGOZA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es un "golpista" porque "apoya la injerencia imperialista de Estados Unidos en Venezuela".

Cubero ha trasladado también este calificativo al portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, quien ha presentado una moción de urgencia para debatir en el pleno municipal de esta semana en apoyo al presidente venezolano interino, Juan Guaidó

"Pedro Sánchez es un golpista y Jorge Azcón también porque colaboran con el golpismo de Estados Unidos en Venezuela". A su entender, las palabras del presidente del Gobierno de España "no son compartidas por todos los españoles".

"Cuando --Sánchez-- dice que reconoce a un señor que tras una manifestación se autoproclama presidente, yo me proclamaría jefe de Estado de España, que por cierto aquí no pasa por ninguna urna, a ver si me reconoce Sánchez".

En este sentido, ha invitado a Azcón a que se autoproclame alcalde de Zaragoza "e igual salen los poderes fácticos de la ciudad a reconocerle".

A su parecer, la respuesta a lo que sucede en este país iberoamericano es "clara y evidente", al argumentar que es un "golpe de Estado perpetrado y dirigido por Estados Unidos, que cuenta con la complicidad de España y del propio presidente por las declaraciones últimas del pasado sábado".

"Pedimos que paren la injerencia sobre la política venezolana. El presidente Maduro es lo suficientemente maduro para determinar el futuro de su pueblo. Maduro es un presidente elegido democráticamente y ha pasado el proceso bolivariano por las urnas. Hay que tener respeto a la soberanía y no embarcarnos en políticas del imperialismo estadounidense".

"A quienes han planteado el no reconocimiento de Nicolás Maduro hay que decirles, con toda la firmeza, que son golpistas y Venezuela y América Latina han sufrido muchos golpes de estado por el imperialismo norteamericano con consecuencias dramáticas. El PSOE y Ciudadanos tendrán que hacer la reflexión de si quieren que América Latina siga en el oscurantismo de la última mitad del siglo XX y principios del XXI o que no esté sumida en las políticas imperialistas de Estados Unidos".

Sobre el vídeo que ha mostrado Nicolás Maduro de apoyo a su gobierno en el que aparecían imágenes de Zaragoza, Cubero ha dicho que entiende que --Maduro-- se reconozca en el apoyo internacional que hay en otras partes del mundo.

Ha contado que hay muchos españoles, entre ellos él mismo, que se manifestaron este fin de semana porque no comparten este "golpe de Estado". "Hay gente demócrata que respeta el proceso bolivariano venezolano y aunque muchos no compartan las políticas de Maduro se concentran por respeto al proceso democrático".

"No hablamos de si nos gustan las políticas de Maduro, sino de si respetamos la soberanía de Venezuela y el PP está, otra vez, en las manos del imperialismo estadounidense", ha insistido.

En rueda de prensa, ha atribuido estos sucesos de Venezuela a la "injerencia imperialista porque Estados Unidos quiere apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo y el coltán para el desarrollo mundial". "Eso es lo que hay, no importa nada más o piden elecciones en Arabia Saudí o en Qatar", ha sentenciado.