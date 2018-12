Debate.- La oposición critica la falta de gestión y ZeC dice que se enfrentan dos modelos de ciudad

Publicado 29/11/2018 21:48:10 CET

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición, PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA han criticado, durante el Debate del estado de la ciudad, la falta de gestión del equipo de Gobierno y desde Zaragoza en Común (ZeC) han replicado que en el Ayuntamiento se enfrentan dos modelos de ciudad: "el nuestro y el que propone el PP".

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha criticado que los grupos no han expuesto su modelo de ciudad y a Cs le ha dicho que "quiere hablar de futuro" al argumentar que el reto es acabar con 16 años de gobiernos de izquierdas que han llevado a que Zaragoza sea la ciudad más endeudada de España.

"Quiero saber si Ciudadanos me va a ayudar o si va a ser cómplice de la situación actual", le ha dicho a la portavoz de la formación naranja, Sara Fernández.

Al portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, le ha deseado lo mejor en su carrera cuando deje el Ayuntamiento de Zaragoza y ha contabilizado que ha tenido 4 ideas. Le ha afeado que haya hecho propuestas que "no buscan el interés general, sino que no las rentabilizara ZeC" en referencia al cambio de tuberías o de bombillas led. "El PSOE ha sido responsable subsidiario".

TROIKA

Al alcalde, Pedro Santisteve, le ha dicho que da igual de lo que se hable porque siempre responde que la culpa es de la Troika. Irónico, le ha dicho: "Pedro yo te apoyo, creo que eres el mejor candidato de ZeC. Si tienes algún problema cuenta conmigo y si hay que inscribirse para que te voten lo hacemos".

Según Azcón, el alcalde está en un "agujero tan profundo" que no puede bajar a contestarle y ha observado que Santisteve "tiene problemas dentro de su formación" y que los 9 concejales son un "equipo en descomposición y tiene un problema de credibilidad".

Lo más importante que van a hacer en cuatro años es "copiar" una idea del PP como la gratuidad en el transporte urbano de los menores de 8 años y ha propuesto colaborar con la Universidad de Zaragoza para acabar con los problemas de contratación que cuestan millones de euros.

"Que se dejen de líos entre ZeC y el Gobierno de Aragón y hablemos de lo que interesa a los zaragozanos". Azcón ha conminado al alcalde a que presente proyectos para contrastarlos.

MOVILIDAD

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha dicho que el debate para el alcalde es ver si tiene los apoyos para ser el candidato, y ha estimado que lo mismo le ocurre al portavoz del PP, Jorge Azcón.

Ha dicho a Azcon que solo genera una "sensación borrosa" del PP y le ha dicho que a su 45 años va a pasar de la juventud a la senectud sin pasar por la madurez. "Su olfato le dice que no está de llover" ha manifestado sobre sus opciones que tiene el popular de ser alcalde en 2019.

Al portavoz del grupo municipal de ZeC, Pablo Muñoz, le ha pedido que contara "qué se ha tomado" en referencia a la intervención en forma de pieza teatralizada en la que ha aludido a Venezuela y otros países. "En qué momento ha hecho ese pastiche", ha cuestionado.

Ha afeado a ZeC que en Mercazagoza "no han hecho nada" y sobre las obras les ha pedido que hablen de las qu se harán, como el albergue o la reforma de la Casa Amparo, pero no de la prolongación de Tenor Fleta o de la Imprenta Blasco. "Parecen saldos Arias", ha comparado.

Sobre el proyecto de que el tráfico salga de la ciudad a partir del segundo cinturón ha augurado que impedirán que los ciudadanos de la margen izquierda puedan ir a la derecha porque solo el 1 por ciento de la población tiene coches no contaminantes. "El problema es que no ha hecho una apuesta por el transporte de alta capacidad".

OBJETIVOS

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha afeado que el alcalde conteste con la Troika cuando el resto de grupos preguntan por proyectos concretos sobre los que es competente.

Ha dicho que está dispuesta a hablar con el PP, pero los objetivos son distintos porque lo que quiere Cs no son siglas, sino programas y servicios públicos para los zaragozanos. Le ha preguntado a Azcón si el PP apoyará el modelo de ciudad de Cs si gana las elecciones.

Le ha dicho al alcalde que pasará a la historia por los "escándalos de relevancia nacional e internacional y sus gestos han tapado, muchas veces, sus obras". "No se han dado cuenta de que gobiernan, que conlleva una responsabilidad, y para todos los zaragozanos".

Ha concluido con la reflexión al alcalde de que abandone "el refugio de las políticas marcadas por una compleja coalición y se vuelva hacia los vecinos".

OPORTUNIDADES

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que no da por cerrada la legislatura, a pesar de la intervención de Muñoz, y le ha criticado a ZeC que haya tenido acciones que no son de izquierdas como la no ejecución al cien por cien del presupuesto o el "golpe" en las sociedades municipales.

Ha reconocido la inversión en políticas sociales, pero ha recordado que hay 110.000 personas en riesgo de exclusión social con ingresos mensuales por debajo de los 400 euros.

Ha pedido aprovechar las oportunidades de la ciudad como la fabricación del Corsa eléctrico para "colocar a Zaragoza en el mapa de la movilidad eléctrica" o la gastronomía y el turismo y el conocimiento.

CONCEPTO VACÍO

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pablo Muñoz, ha enumerado proyectos que saldrán adelante como las 22 viviendas en Imprenta Blasco y el mercado de Parque Venecia. Sobre Las Fuentes ha recordado que el proyecto de Expofloralia conllevaba 15.000 viviendas y ahora será para usos de este barrio.

Al PSOE le ha recordado que han pedido propuestas sobre el PMUS para dejar claro que "o se habilitan áreas restringidas al tráfico en el casco urbano o habrá problemas de salud".

Pablo Muñoz, ha dicho que "la democracia desafectada de la justicia social es un concepto vacío". Ha dicho al PP que no son creíbles y les ha pedido coherencia porque el primer paso para avanzar en movilidad eléctrica es el tranvía.