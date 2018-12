Debate.- Santisteve pide a PSOE y CHA que el presupuesto de 2019 "sea el futuro de la unidad de la izquierda"

Publicado 29/11/2018 22:03:32 CET

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha propuesto esta tarde a los grupos municipales de PSOE y CHA que el presupuesto de 2019 "sea el de un futuro de unidad de la izquierda", al estimar que "hay un camino que transitar" y ha animado a trabajar el borrador que el equipo de gobierno presentará la próxima semana.

En su duplica a los grupos municipales durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Santisteve ha recalcado que "hay una senda bonita por la que transitar" y ha llamado a "darle un vuelco a los sectarismos y la confrontación, a tender puentes de verdad y a resetear malos rollos" porque quedan "seis meses de trabajo". "Viva la unidad de los grupos progresistas, pese a las diferencias hay voluntad", ha estimado, para insistir en que los presupuestos pueden ser un "lugar de encuentro".

Además, ha animado a todos los grupos del consistorio a "que entre todos sepamos vender la ciudad hacia afuera, al margen del gobierno que esté en la institución" y ha reclamado que se reconozca que los ciudadanos están ahora "más arropados, más satisfechos, en mejores condiciones de vida y con un ayuntamiento más saneado".

El alcalde ha agradecido las intervenciones y aportaciones de todos los grupos, si bien ha estimado que es "un hecho incontestable" que ahora "Zaragoza está mejor" que en 2015, dado que la ciudad "ha incorporado a la mayoría social que la crisis dejaba atrás".

Ha basado esta afirmación en los datos aportados por el Observatorio de los Servicios Públicos, que indica que "dos de cada tres zaragozanos están satisfechos con los servicios públicos, en especial con los bomberos, el 010, el tranvía e, incluso, con los parques y jardines", que critican pero en los que "ven que el gobierno está intentando cambiar las cosas".

"También lo dice la Asociación de Gerentes de Acción Social", ya que se han aumentado las ayudas y el rescate a las personas "sigue siendo uno de nuestros ejes de acción", mientras que el Observatorio de la Sostenibilidad "dice que la sexta ciudad de España y la tercera de las grandes donde mejor se vive, según 59 indicadores", es Zaragoza.

SACAR PECHO

Por todo ello, ha llamado a "sacar pecho y estar contentos de la ciudad que tenemos" y aunque ha descartado "ponernos medallas o flores", ha estimado que hay motivos para estar "contentos". "Hemos hecho que Zaragoza vuelva a funcionar para todos, para que nuestros vecinos estén en mejores condiciones de afrontar el futuro, cualquiera que venga".

Ha insistido en que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común ha trabajado "para que la gente esté mejor, con una red de protección, de cuidados", observando que estos logros "no los hace solo el gobierno", sino también son fruto del apoyo de PSOE y CHA, del "empuje crítico y vigilante" de PP y Cs y del trabajo de los funcionarios de la casa.

"Todo el mundo es importante si se demuestra que queremos la ciudad y que la cuidamos", ha manifestado, para subrayar que "tenemos una ciudad viva, rica y abierta", con unas Fiestas del Pilar que este año han sido "las mejor valoradas con un notable alto".

Son motivos "para sentir orgullo de Zaragoza, no de su gobierno, e invitamos a todos a sumarse al resto de los zaragozanos que no son tan críticos y destructuvos con esta visión de la ciudad. Tenemos que salir al exterior para escuchar que la gente habla bien de nosotros como ciudad, como institución y como gobierno también. Vamos a contagiarnos de ese orgullo de ciudad y a sacarlo hacia afuera", ha instado.

MODERAR LOS DISCURSOS

Ha afirmado, asimismo, que en este debate no ha pedido tiempo para él como alcalde, sino que "lo requiere la ciudad para profundizar en políticas de atención y cuidados". "No me preocupan los cálculos electorales, estamos de paso y no nos adormeceremos en los sillones".

"Vamos a vivir con alegría porque Zaragoza respira y algo tendrá que ver este ayuntamiento", ha sostenido, para defender que ZEC ha cumplido con su programa electoral y aspira a gobernar cuatro años más para desarrollar sus planes estratégicos para la ciudad.

El alcalde ha concluido su intervención pidiendo que se "modifiquen las formas de tratarnos y de relacionarnos", para centrar los debates en argumentos y propuestas, porque así "se evitará que entre el populismo tipo Vox en esta institución. Para eso nos tenemos que civilizar un poquito y moderar los discursos y debates y yo tengo que intentar que el ambiente no me caliente", ha concluido.