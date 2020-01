Decenas de personas aisladas en Tronchón (Teruel) a causa de la nieve

Actualizado 20/01/2020 20:39:51 CET

TRONCHÓN (TERUEL), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve ha dejado aisladas a unas 40 o 50 personas en la localidad turolense de Tronchón desde este domingo. El temporal no permite la conducción con seguridad por la carretera TE-V-8414 para los turismos, ni siquiera con cadenas, según ha informado a Europa Press un vecino de Castellón y descendiente de esta localidad de 70 habitantes, Alejandro Buj.

Esta carretera llega hasta Olocau del Rey (Castellón), desde donde se extiende hasta Alcañiz (Teruel) y permite llegar por Morella a la ciudad de Castellón.

Estas personas que se han quedado aisladas, turistas e hijos del municipio, habían viajado a Tronchón para pasar el fin de semana con motivo de la fiesta local de San Antón, alojándose en las casas rurales y viviendas de familiares, pero las copiosas nevadas caídas, sin parar, desde este domingo, les han impedido abandonar la localidad.

"Ahora mismo está el bar lleno, hay un ambiente que no se veía entre semana", ha comentado Buj, quien ha lamentado "el engorro" que ha supuesto tener que quedarse en Tronchón por la nieve.

Los niños del municipio no han acudido este lunes a la escuela, en Cantavieja, y solo han entrado en el pueblo un médico y un panadero de localidades vecinas, "bien equipados, con todoterrenos", ha explicado Buj.

EN LA PRIMERA CUESTA

"Estamos un poco aislados, no nos podemos mover del pueblo", ha indicado Alejandro Buj, añadiendo que "ayer fue imposible salir y hoy hemos tenido intención, pero ha pasado la quitanieves sin tirar sal y como si no hubiera hecho nada". De hecho, salió con su turismo con cadenas y solo pudo recorrer con seguridad los tres primeros kilómetros porque no se distingue "la pista de la cuneta", al igual que otros vecinos del municipio, que han tenido que detener sus vehículos "en la primera cuesta".

Este vecino de Castellón, maestro de profesión, ha tenido que faltar hoy al trabajo y mañana intentará desplazarse a esta ciudad levantina con un todoterreno equipado con cadenas que le ha prestado un familiar de Tronchón. A esta hora, cuando sigue nevando, la nieve presenta unos espesores de medio metro.

Buj ha dicho que "sin querer criticar a nadie, si hoy hubiera pasado la máquina quitanieves con sal nos hubiéramos podido ir mucha gente con los turismos", pero la carretera "era una pista de hielo". Ha agregado que Tronchón "está sufriendo mucho las consecuencias de la despoblación, cada vez hay más recortes y pronto estaremos sin médico".

SIERRA DE ALBARRACÍN

La Diputación de Teruel ha desplegado durante toda la jornada el operativo completo de vialidad invernal, con 16 camiones, más un furgón y tres vehículos ligeros para realizar la limpieza en torno a 13 rutas en cinco zonas de trabajo.

El temporal de nieve se ha extendido también por la Sierra de Albarracín, donde no se habían registrado precipitaciones destacadas en las primeras horas de este lunes, ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

La institución provincial ha recordado que la Diputación de Teruel tiene conveniada con el Gobierno de Aragón la limpieza de las carreteras de la provincia, de tal manera que esta tarea se reparte por sectores, independientemente de que la titularidad de la vía sea de una u otra administración. De este convenio quedan excluidas las carreteras de titularidad nacional, cuya limpieza corresponde al Ministerio de Fomento.

La situación es complicada en la Sierra de Albarracín y especialmente en zonas altas de la Sierra de Gúdar, Cuencas Mineras y Bajo Aragón así como el Matarraña. En algunas de ellas la acumulación de nieve ha llegado a los 40 centímetros, y la ventisca y las bajas temperaturas han complicado mucho las labores de limpieza de los equipos.

Con carácter general, la DPT recomienda a los conductores "mucha precaución en todas las vías y solo circular en caso de emergencia, dado que la previsión es que siga nevando".

El operativo de la Diputación de Teruel ha realizado labores de limpieza de nieve y extendido de sal a lo largo de todo el día en todas las carreteras de la Sierra de Albarracín, donde se han acumulado entre 10 y 15 centímetros y sigue nevando. Esta situación junto con la ventisca y las bajas temperaturas que forman placas de hielo hacen obligatorio el uso de cadenas en toda la Sierra.

Las carreteras A-1511 entre Santa Eulalia y Bronchales y en la carretera A-2515 entre Cella y la A-1511 (Bronchales) han permanecido durante todo el día con la prohibición al tráfico de camiones y es obligatorio el uso de cadenas en vehículos ligeros.

El operativo ha realizado labores de limpieza de nieve y extendido de sal a lo largo de todo el día en todas las carreteras de la Sierra de Gúdar-Maestrazgo, donde se han acumulado entre 30 y 40 cm y sigue nevando de manera copiosa. Es obligatorio el uso de cadenas.

A su vez la pista que une Allepuz con Valdelinares y la que une la anterior con Fortanete se encuentran cerradas al tráfico por la formación de ventisqueros en las mismas que impiden la circulación. Se prevé la posibilidad de corte de la pista que une Mosqueruela con Cantavieja a lo largo de la noche.

En Cuencas Mineras y Bajo Aragón se han acumulado entre 30 y 40 centímetros y sigue nevando de manera copiosa, mientras que en el Matarraña los acúmulos son de entre 20 y 30 centímetros.

EMERGENCIA EN LAS RED DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA

La Subdelegación del Gobierno en Teruel ha informado que ha sido declarada la fase de emergencia en las carreteras del Estado que discurren por la provincia de Teruel.

A las 18.45 horas de este lunes, debido a temporal de nieve que se está produciendo en zona del Bajo Aragón, en concreto en la carretera A-1415 que discurre entre las localidades de Andorra y N-232 entre los kilómetros 14 al 20, se establece el nivel circulación negro, con el corte total de la vía.

Por este motivo, se quedan bloqueados entre dichos puntos kilométricos 16 camiones con sus ocupantes. De ellos, 6 personas han sido trasladadas hasta la localidad de Andorra y otras 10 personas se han quedado en el interior de sus vehículos para pernoctar.

Para las personas evacuadas, el puesto de la Guardia Civil de Andorra ha gestionado el alojamiento y manutención con el Ayuntamiento de esta localidad.