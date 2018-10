La delegada del Gobierno en Aragón apuesta por las exenciones fiscales en los pequeños municipios para atraer residentes

Publicado 29/09/2018 11:59:50 CET

Carmen Sánchez considera que "hay muchísimas cosas por las que merece la pena vivir en un pueblo"

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha apostado por aprobar exenciones fiscales para los pequeños municipios con la finalidad de atraer residentes. Sánchez ha recomendado "trabajar" en planes de vivienda, exenciones fiscales, mujer y banda ancha. Vivir en un pueblo "es más costoso, pero te compensan las condiciones de vida, no tiene nada que ver".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sánchez, hasta hace poco alcaldesa de la pequeña localidad zaragozana de Used, ha apuntado que desde los pueblos "pedimos tener los servicios básicos, que se mantengan las escuelas abiertas porque cuando se cierra una escuela se cierra el pueblo; o el médico, que la gente pueda acceder a lo básico".

Además, "existe un problema: no tenemos exenciones fiscales por vivir allí, pagamos lo mismo y, por eso queremos lo mismo de lo básico", ha dicho la delegada, que lo ha transmitido a la comisionada del Gobierno de España frente al reto demográfico, Isaura Leal. "Sabemos cuales son las causas, el diagnóstico, las consecuencias, y ahora vamos a poner la medida en marcha".

Ha precisado que "la misma medida no va a servir en todos los sitios porque todo el territorio no tiene las mismas características, no son todas las comarcas iguales", de manera que "en algunos sitios se podrá empujar en turismo y en otro en apicultura o lo que sea; el medio rural te ofrece muchísimas posibilidades".

"REALZAR LO QUE TENEMOS"

"Antes los padres decían a sus hijos que estudiaran para buscase un futuro mejor y el futuro mejor era dejar el pueblo, pero eso no es así, ahora mismo en las zonas rurales hay posibilidades", ha manifestado.

"Desde los años 50, la idea ha sido que el que se quedaba en el pueblo era el tonto y el que se iba fuera, el que había triunfado, aunque estuviera trabajando en la peores condiciones del mundo".

A su juicio, "desde luego no es fácil emprender en el medio rural, hay que buscar ayudas, pero no lo podemos basar todo en que venga una empresa para emplear a 100 personas; hay posibilidades de trabajar en el medio rural si se quiere".

Por ejemplo, "Teruel tiene 236 municipios, muy poca población y poca industria", pero "hay proyectos importantes que dinamizan" la provincia "y son para sacar pecho", como Motorland, Dinópolis, el Laboratorio Astronómico, el mudéjar, el turismo. La delegada ha agregado que hay otras zonas del territorio aragonés igualmente afectadas por la despoblación.

Carmen Sánchez ha rechazado "la política de llorar, de poner encima de la mesa lo que nos falta en vez de realzar lo que tenemos".

"Es cierto que tenemos pueblos con muy poquita gente, donde no hay juventud, no hay mujeres y hay poca población", ha argumentado la delegada, quien se ha preguntado "en qué momento la sociedad se va a dar cuenta de las posibilidades y condiciones de vida que se dan en un pueblo pequeño porque llegará el día en el que las ciudades no van a poder absorber toda la gente".

En el medio rural "es verdad que nos faltan cosas y asumimos que no vamos a tener la universidad en la puerta de casa, pero sí otras muchísimas cosas por las que merece la pena vivir en un pueblo", ha continuado.

"Hay que trabajar por intentar atraer proyectos, pero también hay que intentar trabajar por sensibilizar a la gente y hacer campañas para poner en valor que vivir en un pueblo no es algo peyorativo", ha considerado.

"Si los jóvenes se plantean vivir en el pueblo, uno se prepara. Puedes ser médico, maestro, agente forestal, arquitecto, periodista, secretario de ayuntamiento, por qué no", ha comentado, haciendo notar que "se tiene que dar la condición de que esa persona apueste por hacer su proyecto de vida ahí y tener una vivienda". "El problema es sensibilizar a la gente" porque "uno ya sabe a lo que va, pero tiene que esforzarse".

"Cómo va a venir la gente si estamos todo el día poniendo el foco en lo que no tenemos", ha cuestionado, poniendo el ejemplo de las políticas desarrolladas en las Highlands escocesas, donde ha aumentado el número de habitantes después de cincuenta años. "Llegará un momento en que la gente dirá que no se puede vivir en las ciudades".

CARBÓN

Respecto a la situación por la que atraviesa carbón, la delegada ha indicado que "es una situación dura", ya que "la historia de muchas familias de las zonas mineras va ligada al carbón, es parte de su identidad".

"Vamos a intentar que sea lo más justo --el proceso de descarbonización-- y ver si se puede retrasar todo lo posible y conseguir que lleguen unos proyectos y la zona no pierda población".

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, Carmen Sánchez ha señalado que el desdoblamiento de la N-232 "está en marcha, pero no es para mañana", concretando que el Ministerio de Fomento está impulsando varios tramos.

La Delegación está elaborando un mapa de infraestructuras "para ver dónde podemos insistir y en qué punto están, para tener una previsión", ha precisado.

Ha avanzado que se terminará próximamente de la carretera de Ráfales (Teruel) al límite con la provincia de Castellón; la carretera que une Monrepós con Caldearenas estará terminada en el primer semestre del año próximo y también la mejora del Congosto de Isuela.

Acerca del Corredor Cantábrico-Mediterráneo ha considerado que es una obra "fundamental" y de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto ha dicho que "lleva toda la vida así y está bien que la gente reivindique", en alusión a la concentración que tendrá lugar el día 7 en Valencia.

SEGURIDAD

En otro orden de cosas, la delegada ha afirmado que la Guardia Civil realiza "un muy buen trabajo" en el medio rural, "está ahí, realizando servicios aunque tengan que cubrir un territorio muy grande", añadiendo que "se ha planteado" aumentar sus efectivos en Aragón.

Ha comentado que el Gobierno central está estudiando realizar una convocatoria de empleo para cubrir plazas de agentes de la Benemérita para el próximo año porque "faltan efectivos", aunque "Aragón es de las cinco comunidades que presentan un bajo índice de criminalidad".

Según Carmen Sánchez, "la sensación de inseguridad es algo subjetivo", en alusión a "esa sensación en los pequeños municipios, la que te produce que entren donde tienes las ovejas y se lleven 50 litros de gasoil", frente a lo que ha puesto de relieve "la implicación con el medio rural" de la Guardia Civil.

Por otra parte, ha alabado trabajo de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, de la que está "satisfecha", llamando la atención sobre sus actuaciones en materia de menores y juego.

A la delegada le consta que "se está intentando" llevar a término la anunciada equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles a las policías autonómica, en un plazo de unos tres años. "Este Gobierno está en ello", ha recalcado.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Por otra parte, Carmen Sánchez ha precisado que el número de accidentes y de fallecidos por esta causa ha descendido en los últimos 10 años, aunque ha aumentado en Aragón respecto a septiembre del año pasado. "Vamos a ver cómo acaba el año y qué sucede", ha dicho.

Sánchez ha hecho notar que uno de cada tres accidentes se producen por despistes y ha mencionado las numerosas campañas de sensibilización para evitar que los conductores usen el teléfono móvil porque "cada vez que suena el 'ring, ring', perdemos esos segundos de reflejos y eso hay que tenerlo en cuenta".

"Podemos mejorar la señalización, hacer controles, poner muchos guardias en la carretera, pero la gente es la que conduce y todos somos responsables cuando vamos al volante y llevamos una máquina que en un segundo te puede cambiar la vida", insistiendo en que "las señales están para respetarlas, si pone 120 no se puede ir a 160".