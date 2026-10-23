Las denuncias por violencia de género en Aragón suben un 4,5% en el segundo trimestre de 2026, hasta las 1.254

Archivo - Palacio de los Luna de Zaragoza, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), de la Fiscalía Superior y de la Secretaría del Gobierno. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA RPESS) -

Las plazas judiciales especializadas en Violencia sobre la Mujer en los tribunales de Instancia de Aragón han atendido a 1.146 mujeres víctimas de violencia de género en el segundo trimestre del año 2026, lo que indica una disminución de un 2,9% frente al mismo trimestre de 2025. En cuanto al número de denuncias presentadas, el dato se ha elevado un 4,5% y entre abril y junio se han presentado un total de 1.254 denuncias.

Por nacionalidades y grupos de edad, el mayor descenso de víctimas en Aragón se encuentra entre las menores de edad con un 33,3%, seguido del experimentado entre las mujeres extrajeras, un 6,4%, y contrariamente al aumento del 0,5% producido en el número de mujeres españolas víctimas de este tipo de violencia.

Respecto a las denuncias, 855 fueron presentadas por la propia víctima ante la policía y 10 en el juzgado, 271 fueron resultado de la intervención policial directa y 10 de ellas fueron presentadas por familiares.

En 67 casos se abrieron diligencias por partes de lesiones recibidos directamente en los órganos judiciales y 41 por servicios de asistencia de terceros, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Así se desprende del 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que muestra también que, en este segundo trimestre del año, se ha producido un significativo incremento del 49,4% en el número de renuncias --la víctima se acoge a la dispensa de la obligación de declarar como testigo--.

De estas renuncias, el 33,9% procedían de mujeres de nacionalidad extrajera. Los órganos judiciales incoaron, en el segundo trimestre del año, un 44,1% más de órdenes de protección que en el mismo periodo del año anterior, adoptaron un 33,5% más de medidas y órdenes y enjuiciaron a 472 personas por delitos de violencia sobre la mujer, entre ellos cuatro menores de edad, y se dictaron 409 sentencias condenatorias, un 33.3% más que en periodo anterior.

Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestran que en el 40,73% de los casos --125 mujeres-- la relación víctima- agresor era de una exrelación afectiva, en el 30,15% --cien mujeres-- las agresiones se produjeron dentro de una relación afectiva y en el 18,32% --59 mujeres-- fueron víctimas de su cónyuge. En el 11,18% de los casos --36 mujeres-- sufrieron agresiones de sus excónyuges.

PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA SEXUAL

En materia de violencia sexual --fuera del ámbito de la pareja o expareja--, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la Mujer recibieron, durante los tres meses objeto de análisis, 80 denuncias por delitos de violencia sexual --45 de víctimas españolas y 35 de mujeres extranjeras--.

Abrieron 85 procesos por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales --no Violencia de Género-- y dos por trata para la explotación sexual, dictaron 18 ordenes y medidas de protección.

Estos órganos judiciales asumieron la competencia en esta materia el pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer han registrado durante el segundo trimestre de este año 55.712 denuncias y atendido a un total de 50.106 mujeres, cifras que reflejan un aumento del 9,81% y del 7,64% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025.

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,09%) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,91% restante proceden de otros países.

El número de víctimas menores, hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 113 --únicamente se contabilizan aquellos menores que aparecen identificados como víctima en la denuncia--, un 7,6% más que el registrado en el mismo trimestre de 2025, durante el que se contabilizaron 105 menores.

De la misma manera, los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante volvieron a mostrar que la mayor parte de las denuncias --41.798, el 75% del total-- fueron presentadas por la propia víctima bien ante el órgano judicial bien en comisaría.

En cambio, las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (849) disminuyeron con respecto al segundo trimestre de 2025 al pasar del 1,91% del total al 1,52%.

Entre marzo y junio de 2026 las derivadas directamente de atestados policiales (8.037) representaron el 14,43% del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.563 (6,40%) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general sumaron 1.465 y representaron el 2,63% del total.

Igualmente, el informe revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,8 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2025 al situarse la media nacional en 20 frente a la media de 19,2 de hace un año.

Así, por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 29,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 23,9; Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.