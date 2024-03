Un desprendimiento de rocas y árboles bloquea el acceso al pueblo de Yeba, en Fanlo (Huesca)

HUESCA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento con rocas y árboles en la pista asfaltada Hf02, debido a la lluvia y la nieve, ha bloqueado el acceso a la población de Yeba, en el municipio de Yeba, en la provincia de Huesca.

El aviso se ha recibido este sábado, 9 de marzo, por parte del 112, y los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) del Parque de Boltaña han intervenido para apartar los árboles y ramas.

No obstante, no ha sido posible retirar las rocas que impedían el paso al no contar con la maquinaria apropiada. Han remitido de nuevo el aviso al centro de emergencias para que gestionase una nueva intervención con otro tipo de servicio, según han informado desde la DPH.