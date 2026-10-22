La DGT alerta de que la mortalidad de los motoristas ha aumentado un 30% en la última década en el mundo

Representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT), Fundación Ibercaja y ANESDOR durante la clausura de la segunda Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta, celebrada en Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha alertado este jueves, 22 de octubre, de que "la mortalidad de los motoristas ha aumentado un 30 por ciento en la última década en el mundo, mientras que en España fallecen cerca de 500 cada año". Lo ha hecho durante la clausura de la segunda Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta, celebrada durante dos días en Zaragoza, donde 47 ponentes nacionales e internacionales han compartido experiencias y propuestas para reducir la siniestralidad de este colectivo.

"Solo desde la colaboración entre administraciones, fabricantes y usuarios podremos avanzar hacia un objetivo común: reducir la siniestralidad de este colectivo", ha subrayado Navarro, quien ha defendido que España comparta sus conocimientos con los países donde la mortalidad de los motoristas constituye "una auténtica tragedia".

El responsable de la DGT ha reivindicado que el país aspire a convertirse en referente internacional en esta materia y que el congreso sirva para difundir soluciones eficaces.

Esta conferencia, celebrada en Zaragoza, ha sido promovida por la DGT y la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR) y organizado por Mobility City y Fundación Ibercaja, que pone en común la visión de quienes regulan, investigan, fabrican y utilizan la moto.

El encuentro ha reunido a representantes de organismos internacionales, investigadores, fabricantes, administraciones y usuarios para abordar la seguridad desde una perspectiva integral. Las conclusiones apuntan a la necesidad de combinar formación, carreteras adaptadas, vehículos más seguros, equipamiento de protección, control de la velocidad y una mejor atención tras los siniestros, en lugar de confiar la prevención a una única medida.

UN PROBLEMA GLOBAL CON DIFERENCIAS REGIONALES

Los expertos han expuesto las distintas realidades de la siniestralidad en el mundo. En Iberoamérica, las muertes de motoristas representan más de cuatro de cada diez fallecidos en siniestros de tráfico y la tendencia continúa al alza. Entre las prioridades señaladas figuran extender la certificación técnica de los cascos, garantizar su uso y abrochado correctos y mejorar tanto la formación práctica como la vigilancia policial.

En Asia, donde se concentra cerca del 60 por ciento de las víctimas mundiales de tráfico, se registran unas 700.000 muertes anuales por siniestros viales. Los usuarios de vehículos de dos ruedas representan hasta el 46 por ciento de los fallecidos en la región. Ante esta situación, los especialistas han reclamado infraestructuras que protejan a los motoristas, una gestión adecuada de la velocidad y una planificación urbana que tenga en cuenta su vulnerabilidad.

La conferencia también ha puesto el foco en la falta de datos fiables. El director de la Johns Hopkins International Injury Research Unit y miembro de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, Abdulgafoor M. Bachani, ha advertido de que solo 36 países cuentan con registros de traumatismos conectados con los datos policiales y sanitarios. Esta carencia dificulta conocer la dimensión real del problema y evaluar la eficacia de las medidas preventivas.

La protección de la cabeza ha centrado otra parte de los debates. El catedrático de Biomecánica Cerebral del Imperial College London, Mazdak Ghajari, ha sostenido que los ensayos de homologación de cascos reproduzcan mejor las condiciones reales de los accidentes, incluidos los impactos oblicuos y las fuerzas de rotación que pueden provocar lesiones cerebrales. También se han presentado avances en sistemas de airbag para motoristas y en el uso de simulaciones digitales para evaluar su eficacia.

LA SEGURIDAD TAMBIÉN EN EL TRABAJO

Otro de los ejes ha sido la siniestralidad durante los desplazamientos laborales, especialmente entre quienes utilizan la moto para repartir mercancías. Los participantes han pedido implicar a las empresas en la prevención, con tiempos de entrega realistas, planes de seguridad para las subcontratas y la suspensión de rutas cuando existan alertas meteorológicas.

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, ha alertado de que la presión por cumplir los plazos y las penalizaciones al descanso asociadas a la economía de las plataformas pueden poner en peligro a los trabajadores. En Colombia, según los datos expuestos por el cofundador de RidePro Mobility, Daniel Villaveces, han muerto en los últimos años 30.000 motoristas en siniestros de tráfico, la mayoría menores de 30 años, en un país donde dos millones de personas viven de la moto.

El enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, ha recordado que el objetivo internacional es reducir a la mitad las muertes y lesiones graves de tráfico para 2030, una meta cuyo avance considera insuficiente. Para alcanzarla, ha reclamado pasar de las declaraciones a medidas concretas y una responsabilidad compartida entre administraciones y empresas.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), José María Riaño, ha resaltado que "la moto es parte de la solución a los retos de movilidad de nuestras ciudades", pero ha manifestado que la industria debe contribuir a hacerla cada vez más segura mediante la conectividad, los sistemas de seguridad activa, el equipamiento y la formación.

Por su parte, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha valorado la dimensión internacional alcanzada por el encuentro, que aspira a consolidarse como un espacio de referencia para compartir conocimientos. La conferencia ha concluido con un llamamiento a trasladar los consensos alcanzados a medidas concretas para proteger a los usuarios de motocicletas y reducir las víctimas en carretera.