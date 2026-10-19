La Diputación de Teruel y el Salud facilitan el cribado del cáncer de mama en el medio rural

En el Día Mundial del Cáncer de Mama se ha incidido en la importancia de la prevención para la detección precoz. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad móvil del Programa de Prevención del Cáncer de Mama se mueve por la provincia gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Teruel, mediante la firma de un convenio con el Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón. En lo que llevamos de año, la unidad ha visitado seis poblaciones turolenses para realizar el cribado, gestionando 9.532 citas y validando un total de 6.697 pruebas.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha participado este lunes en el acto organizado en Teruel por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial del Cáncer de Mama, donde ha destacado la labor de "acompañamiento, apoyo, respaldo e investigación" de la asociación.

En esta línea, ha agradecido el trabajo realizado tanto en la "capital" como en "todos los municipios". Los datos aportados por la Dirección de Gestión y Servicios Sociales del Sector de Teruel reflejan que, hasta el pasado 15 de octubre, se han realizado 6.592 estudios mamográficos válidos y 105 ecografías, y todo ello sin que las mujeres participantes hayan tenido que desplazarse hasta su hospital de referencia.

La Unidad móvil se ha instalado en Teruel, Andorra, Híjar, Calaceite, Maella y Caspe, y en los meses restantes hasta finalizar el año llegará a Cantavieja, Mosqueruela, Cella y Albarracín.

La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, ha asistido también al acto y ha incidido en que "el diagnóstico precoz de este cáncer mediante programas de cribado es fundamental para poner freno a la enfermedad. Los buenos resultados en cuanto a supervivencia avalan la necesidad de incidir en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento como herramientas clave, junto a la garantía de un acceso ágil y rápido a las medidas terapéuticas.

Por eso, desde el altavoz de las instituciones debemos invitar a todas las mujeres a participar de las pruebas de cribado que acercamos hasta sus localidades. Estamos convencidas de que acercar el servicio facilita mucho la decisión de hacerse este tipo de pruebas, por lo que nuestra apuesta por este convenio es absolutamente decidida", ha continuado diciendo.

Desde la Diputación Provincial recuerdan que el impacto del cáncer de mama entre la población femenina es alto, alcanzando la mayor tasa de incidencias seguido del cáncer colorrectal, y que el programa de cribado de cáncer de mama se incluye en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y se realiza en todas las comunidades, alcanzando en la actualidad una cobertura superior al 90% de la población objetivo.