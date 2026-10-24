La Diputación de Zaragoza celebra el Día Internacional de las Bibliotecas con una semana de actividades

Archivo - Biblioteca del Palacio de Sástago de la DPZ. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha organizado una semana de actividades para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora hoy sábado 24 de octubre, y acercar estos espacios a la ciudadanía. Así, desde este lunes y hasta el viernes 30 de octubre, la programación combinará literatura, interpretación y encuentros con autores para dar a conocer las bibliotecas de la institución, descubrir su patrimonio bibliográfico y reivindicar la importancia de la lectura.

El lema de este año, 'Sin profesionales no hay bibliotecas', pone el foco en las personas que hacen posible el funcionamiento de estos espacios y en su papel fundamental para garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento. Con esta iniciativa, la DPZ quiere reconocer su trabajo y recordar que las bibliotecas son mucho más que lugares donde se conservan libros: son espacios abiertos de aprendizaje, encuentro y participación cultural.

ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán este lunes a las 18.00 con una lectura teatralizada de 'El amante', de Harold Pinter, en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El martes 27, a las 11.00 horas, tendrá lugar una visita teatralizada a las bibliotecas de la DPZ y a la Biblioteca Histórica de Sástago. La propuesta permitirá conocer estos espacios de una manera diferente, acercándose a su historia y a sus colecciones. Ese mismo día, a las 18.00 horas, la sala de investigadores de la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil acogerá 'Esto no es un libro, es una mujer', una actividad centrada en la vida y la obra de Gloria Fuertes. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El miércoles 28 de octubre, a las 18.00 horas, se repetirá la visita teatralizada a las bibliotecas de la Diputación y a la Biblioteca Histórica de Sástago, ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir el patrimonio bibliográfico de la institución.

El jueves 29, a las 18.00 horas, llegará el turno de Biblioteca humana, un encuentro en el antiguo salón de plenos de la DPZ en el que participarán Severino Pallaruelo y Carmelo Marcén, junto a Concha Breto.

La actividad propone acercarse a las personas y sus experiencias a través de la conversación y el intercambio de historias. La entrada será libre hasta completar el aforo. La programación finalizará el viernes 30 de octubre, a las 11.00 horas, con una última visita teatralizada a las bibliotecas de la DPZ y a la Biblioteca Histórica de Sástago.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS VISITAS

Las visitas teatralizadas tienen un máximo de 30 plazas y requieren inscripción previa. Para reservar, es necesario llamar al 976 288 800, extensión 8392. El resto de las actividades será de acceso libre hasta completar el aforo disponible.

Con esta programación, la Diputación de Zaragoza se suma a la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas y reivindica tanto el valor de la lectura como el trabajo de los profesionales que mantienen vivos estos espacios y los acercan cada día a la sociedad.